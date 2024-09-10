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談戀愛生活費不夠用！媽「多給5千」他被姊嗆媽寶　網不挺

情侶,捏臉,調情,男女朋友,吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲媽媽多給原PO一些生活費。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都覺得談戀愛比單身還要花錢，近日有網友發文表示，他原本的生活費是每月1萬元，但談戀愛後，因為錢不夠用，所以媽媽就加碼多給5000元，豈料姊姊得知此事後感到不滿，還嗆他是媽寶，讓他很不開心。不過貼文曝光後，也有網友認為姊姊的反應很正常。

男網友在Dcard上，以「因為談戀愛媽媽多給五千」為標題發文，提到他每月的生活費是1萬元，但談了戀愛後，實在不夠用，所以就去補習班打工。不過，媽媽因為認為學生應該專心讀書，所以決定每月多給5000元，叫原PO不要花太多時間打工。

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事後原PO的姊姊便不滿地問媽媽，為什麼她談戀愛時沒有多拿錢？結果媽媽便解釋，姊姊是出社會後才談戀愛，所以應該要花自己的錢，而且很少會有男生要求女生請客，男女談戀愛時的花費本來就有落差。媽媽的這席話，讓姊姊不太開心，所以常嗆原PO是媽寶、談戀愛還要靠媽媽。而被姊姊嗆得原PO聽著聽著，也覺得很不高興。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「確實啊，不管男女都一樣，用自己的錢談戀愛啊」、「你都拿到錢了是在不爽什麼？你姊又沒說錯，不然你把五千還媽媽啊」、「正常啊，是我的話，媽媽給弟弟多少，我就從給她的孝親費裡面扣，一個月少拿五千還要多付五千，看她要這樣多久，也不過是自己找公平而已」、「你媽人很好，不過你姊不爽也是正常」、「既得利益者抱怨屁」。文章雖引起熱烈討論，但也有網友留意到，近來出現不少類似文章，因此質疑內容真實性。

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