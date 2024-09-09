情侶一起洗澡「洗到私密處」不會尷尬？網見她1動作歪樓：太累了吧

▲洗到私密處的時候，會不會讓男生有陰影？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶會一起洗澡，增加情趣，不過近日就有網友好奇，如果和男友一起洗澡，洗到私密處該怎麼辦？那個動作不會很尷尬嗎？貼文曝光後，引起網友討論，「我覺得還好，愛愛他也會看到」、「不會尷尬，男友反而興奮」。

女網友在Dcard上，以「男女一起洗澡時的問題」為標題發文，提到有很多情侶會一起洗澡，但是她就想知道，這樣女生要洗私密處的時候該怎麼辦？她洗私密處時，都會M字腿並蹲下，這樣被男友看到會不會很尷尬？原PO也補充，她的私密處有時會有白垢，洗澡時甚至能摳出來，男生看到的時候，會不會有陰影？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「應該沒有差吧，如果是我，我會希望女友能放得開欸，遮遮掩掩的感覺很見外」、「會嗎？我還幫女友洗欸」、「我還是照樣洗欸，還會交男朋友要怎麼幫我洗」、「很多你們女生覺得醜的，男生反而不會」、「會趁對方不注意時，腳抬高洗」、「交往久了就不太在意形象了」。

還有網友回應，「我都站著腿微微張開洗欸，每次洗澡都蹲著M字腿也太累了吧」、「居然是M字腿洗？我都是撥開拿手嚕一嚕就乾淨了」、「我不會M字腿這麼醜的洗耶，都是雙腳微微開，用手內外搓揉洗乾淨」。話題引發討論。