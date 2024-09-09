快發年終了！她猶豫「再忍3個月or直接走人」　網見1關鍵：放棄吧

▲若已有離職念頭，會不會等領到年終再走人？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每次接近年末，就會有很多想離職的人非常猶豫，不知道要直接走人，還是等領完年終獎金再說。近日就有網友發文表示，她因為工作壓力大，想要轉換跑道，但是他們年底就能領年終，因此她就猶豫要直接去新公司，還是領完年終再跑？

女網友在Dcard上，以「新工作報到還是領完年終再跑」為標題發文，提到她目前的工作常常要加班、壓力大，且她與同事相處不好，所以就產生了要轉換跑道的想法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO目前已經拿到新公司的offer，預計10月報到。不過，她現在的公司12月底就能領到年終獎金，也就是說，只要再忍約莫3個月，就可以拿到將近4萬元，因此她就很猶豫，不知道要直接去新公司，還是和新公司商量晚點報到。

貼文曝光後，不少網友都直呼，「有好缺就先去吧，等領到年終後，可能就沒機會了」、「我年終1.5個月都想走了」、「只有4萬我不會留戀」、「4萬就放棄吧！之前換工作年終比4萬高我都放棄了」、「我放棄10幾萬的年終，10月報到」。

也有網友回應，「你不是工作累的原因的話，就撐到領年終好了。年底再找工作，壓過完年上班，拿4萬去黑皮（快樂）」、「看重錢就領完再走比較實際」。