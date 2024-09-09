稱呼熟人會「連名帶姓or只喊名字？」　一票秒答：怎麼聽怎麼怪

▲會怎麼稱呼熟人？（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

通常會怎麼稱呼身邊的人？是只叫名字、連名帶姓，還是叫綽號？近日有網友發文表示，她身邊的女性好友都覺得叫全名顯得關係生疏；但是男性友人則多認為，若改叫全名就代表關係更熟了，大家怎麼看呢？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「叫全名是關係變生疏還是變親密」為標題發文，提到她和身邊的女性朋友都覺得叫人全名顯得關係生疏，所以通常會以綽號或暱稱來稱呼熟人，很少叫人全名；但她也說，叫全名倒也不等於不熟，因為若真的完全不熟，就會叫人家兩個字。

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接著原PO又問了身邊的男性友人，結果發現多數男生都是直接叫人全名，不會因為雙方關係而改變叫法，但是如果一開始並不是叫全名，而之後改叫全名，則代表兩人關係更熟了。得知男女不同的看法，原PO也好奇其他網友都是怎麼想的呢？

貼文曝光後，多數網友都表示，「很熟的才會叫全名吧，不熟的只叫名字」、「不熟要表示友好的時候會叫兩個字，熟到爛掉就是全名」、「超熟才可以叫全名，不然很容易變沒有禮貌」、「我自己是親密的才叫全名，男友、兄弟姐妹、最好的朋友彼此一直都是叫全名，從來沒只叫名字過」、「會叫全名或綽號的才熟，叫兩個字的怎麼聽怎麼怪」。

也有網友表示，「其他人我不知道，但當我老婆叫我全名的時候，通常是我搞砸了的時候」、「我是不熟才叫全名，熟了才叫兩個字欸」、「不熟只叫名字？我看到的怎麼都是不熟叫全名、熟了叫名字」、「我熟和不熟的人都叫全名，語氣不一樣，一個很平淡、一個很雀躍」。