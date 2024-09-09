直屬催繳系費「沒繳會怎樣？」　過來人點出1關鍵：喜歡再繳

▲系費沒繳會不會怎麼樣？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

上大學後，「要不要繳系費」常讓新生猶豫不決。近日就有網友好奇拋問，如果沒錢的話，不繳系費會不會怎麼樣呢？貼文曝光後，有大票網友都覺得不用特別繳系費；也有過來人則指出，要不要繳系費其實取決於自己是否熱愛參加活動。

女網友在Dcard上，以「系費沒繳會怎樣嗎」為標題發文，提到開學後，她的直屬學姐總一直要她繳系費，但是她實在沒有錢，因此現在到學校，她都很怕遇到對方，若系費沒繳會不會怎麼樣？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「真的是陋習唉，為什麼學長姐都要強迫學弟妹繳」、「不要被騙，錢拿去買書吧」、「本身不繳也爽過四年，只參加過一次活動，還是新生宿營」、「不要繳，有要參加活動再繳錢就好，沒必要為了一次活動交整個學期」。

也有網友分享，「不一定要繳，但是如果你是喜歡團體活動或是參加不一樣的活動的人，繳會比較好喔！有繳系學會費，之後系上有活動，部分是免費，有些只要稍微負擔就好；沒繳會費的話基本上都要另行付費」、「你常參加系上活動才比較需要繳，不然不常參加又繳根本是補助其他人的活動費」、「喜歡團體活動就繳，不喜歡就不繳」。

還有網友透露，「以我自己在系會當幹部時的角度來看的話，會想要學弟妹勤奮的繳交系會費，是因為如果沒有經費來源，在辦活動的方面上就會遇到很多麻煩，沒有錢萬萬不能」。