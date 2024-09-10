陸公布「禁足」名單　43人終身禁止從事足球活動

▲中國大陸足球界醜聞頻傳，令許多球迷相當失望。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸足協10日上午公布「禁足」名單，共有43人因賭球、踢假球等違法犯罪，終身被禁止在大陸從事任何足球有關的活動，包含前「國腳」金敬道、郭田雨、顧超等都在列。

大陸國家體育總局、公安部10日上午在遼寧大連召開足球職業聯賽假賭黑專項整治發布會。公安部治安管理局的負責人表示，2022年以來，公安部重點交辦遼寧等地公安機關偵破相關賭球、假球專案，整體謀劃打擊網路賭球、操控比賽、行受賄賂等違法犯罪，抓獲違法犯罪嫌疑人128人，打掉網路賭博集團12個，查實涉嫌賭球、假球比賽120場，對83名涉案球員、裁判員、教練員、俱樂部管理人員依法採取刑事強制措施。

公安部治安管理局的負責人指出，目前，已有44名涉案足球從業人員被法院依法作出判決，34人被依法判處有期徒刑以上刑罰。

▼大陸前「國腳」金敬道被終身禁賽。（圖／翻攝微博）



中國足協的負責人則說明了對61名涉案足球從業人員的紀律處罰情況，依據《中國足球協會紀律准則》，經中國足協紀律委員會審定，給予金敬道在內的43人終身禁止在中國從事任何與足球有關活動的處罰。

中國足協負責人指出，給予巴合江·吾爾滿等17人禁止在中國從事任何與足球有關活動5年的處罰。

中國足協負責人還提到，原杭州綠城隊球員沈劉曦，2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，仍不知悔改，在此次案件中因開設賭場罪受到刑事處罰，中國足協再次進行通報，要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。

中國足協負責人強調，無論是足球從業人員還是俱樂部，只要涉及『假賭黑』等違法犯罪，必將嚴肅處理，絕不姑息，並及時向社會公布，接受社會監督。

從中國足協公布的名單中可以看見，多名大陸前「國腳」都被終身禁足，包含金敬道、郭田雨、顧超等；同時，名單中還包含了南韓籍的球員孫准浩。

▼大陸「國足」近年成績慘澹，不久前才在世界盃18強資格賽的小組賽中被日本以7比0慘虐。（圖／路透社）