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阿伯蹭咖啡廳Wi-Fi「爽看A片」！噁心畫面曝　泰老闆怒公開長相

▲▼阿伯蹭咖啡廳Wi-Fi「爽看A片」！。（圖／翻攝自Facebook群組／แจ้งเหตุลพบุรี）

▲阿伯不顧一旁顧客，當眾看A片。（圖／翻攝自Facebook群組／แจ้งเหตุลพบุรี，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國華富里一間咖啡店的老闆娘遇到奧客，氣得上網發文公審。原來有一名中年男子進入店內後，不但不消費霸占座位，還偷連店內Wi-Fi當眾看A片。老闆娘直言，男子似乎已經重複相同行為很久了，然而店內非常多孩子在場，即使被警告，男子仍依然故我。不僅如此，他甚至還騷擾其他女顧客，讓老闆娘一氣之下將他的惡行公開到網路上。

根據thaiger報導，老闆娘5日在華富里的地方臉書社團分享了一段影片。只見影片中有一名年約50至60歲、身穿深藍色衣物的男子拿著手機坐在咖啡廳。當鏡頭拉近後才看得到，他竟然在店內使用手機公然看A片。

老闆娘寫道，「這段影片是今天下午3時左右拍攝的，這個男的每天都來我們店裡蹭免費WiFi，但是卻從來沒有消費。」

老闆娘進一步說明指出，其實自己平時並沒有特別留意這名男子，但是當天突然發現他在店裡待了很長一段時間，而店內還有不少小孩在場，且咖啡廳甚至位在寺廟附近，在店裡看A片的行為非常不恰當。

▲▼阿伯蹭咖啡廳Wi-Fi「爽看A片」！。（圖／翻攝自Facebook群組／แจ้งเหตุลพบุรี）

老闆娘雖然已經當面警告該名男子，要求他停止這種行為，但是依舊沒有用。面對老闆娘的指責，男子聲稱自己並非故意在公共場合看A片，只是在滑手機時，「不小心」點開影片，然而就接著觀賞。但老闆娘直接戳破他的謊言，並直言，他是在被抓包後，才第一次點飲料。

影片中也可以看到，老闆娘親自上前和男子對話，告訴他不要再重複相同的行為。老闆娘說，她的主要客群包括大學生和小孩，這樣的行為對於店內的整體環境非常不恰當。

老闆娘指出，這名男子不但在店內觀看A片，還經常對女顧客性騷擾，甚至用變態的目光盯著她們，讓顧客感到害怕。許多女性也留言表示，曾在這間咖啡廳遇到這名變態男子。

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