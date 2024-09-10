賴清德秀「全家福」介紹愛犬Murphy　曝「最幸福時光是看見牠們」

▲賴清德曬出與愛犬「Murphy」、「斑斑」合照。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德8月「國際流浪動物日」時，公開認養一隻名為「斑斑」的狗狗。而昨（9日）「台灣狗狗節」他也介紹另隻愛犬Murphy給大家認識，他表示，領養Murphy有段時間，在領養斑斑時就曾提到，家裡Murphy終於有新朋友可以作伴，每天回到家，看到兩隻狗狗、餵牠們吃飯，是自己最幸福的時光。他也呼籲，「領養不棄養」的觀念，飼主要有陪伴一生的準備，願每個角落的牠們，笑得燦爛、過得自在。

賴清德曬出與愛犬「全家福」表示，9月9日是台灣狗狗節，他想藉這個時機，和大家介紹他的家人—Murphy。

賴清德指出，6月底，他在屏東縣動物之家領養斑斑時提到，家裡的Murphy以後有新朋友可以作伴，從那之後就有很多朋友好奇Murphy的廬山真面目。其實，領養Murphy已經有一段時間，初次見面時，牠是隻非常怕生的小狗，眼神中滿是警戒。

賴清德說，隨著時間推移，他們的距離逐漸拉近，Murphy會開始從角落走向他，慢慢習慣了他的存在，終於成為他們家最親近的陪伴。

賴清德再說，斑斑和Murphy截然不同，充滿熱情，像是南國的陽光，怕生的Murphy和熱情的斑斑形成了有趣的對比，兩隻狗狗也逐漸建立起友誼，互補彼此的個性。

賴清德透露，每天回到家，看到兩隻狗狗、餵牠們吃飯，是自己最幸福的時光，相信許多飼養、喜愛狗狗的朋友，也能夠體會他的感受。

最後，賴清德強調，在這個專屬於狗狗的日子裡，希望狗狗們能像Murphy和斑斑一樣，無論個性如何，都能在愛與理解中找到自己的歸屬；他也要再次呼籲「領養不棄養」的觀念，飼主應該要有陪伴牠們一生的準備。願每個角落的牠們，都能笑得燦爛、過得自在。

▼總統賴清德8月時領養另隻愛犬「斑斑」。（圖／總統府提供）