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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳春城：柯文哲要當「台灣曼德拉」關多久都沒關係　做鬼也要把賴拉下台

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，民眾黨立委吳春城透露，柯案是政治迫害，柯文哲非常清楚，並且曾說要當「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，「『阿北』做鬼也要把你拉下台！」

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

吳春城致詞時表示， 今天在這裏不是單純挺柯、不挺柯的問題，而是到底想要留給台灣一個什麼樣的社會？民進黨執政進入9年，「你們的日子有更好嗎？政府有更清廉嗎？司法有更公正嗎 ? 社會有更安定嗎？你認為（總統）賴清德辦『阿北』是為了肅貪？是為了清廉嗎？」

吳春城提及，如果是這樣，賴清德應該先辦民進黨，堆積如山、罄竹難書的弊案，超思、光電、高端是不是也該拿出來辦一辦？民進黨真正的目的就是要割小草，「你們會被割嗎？今天晚上在這裡，就是最好的明證對不對！阿北為什麼非關不可？民眾黨為什麼非毀不行？」是因為民進黨早期的改革品牌都沒了，都跑到民眾黨了。

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，吳春城。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳春城出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，下同）

吳春城提到2個離譜事情，第一，民進黨中央為北檢做懶人包，直接指揮辦案，資深媒體人吳典蓉也看不下去，寫專欄稱「賴總統，您知道這在民主國家是醜聞嗎？」試問執政的民進黨直接出聲指揮檢調，「黨都下指令了，司法官能不受命嗎？當國家領導人和執政黨對司法獨立無知到這種地步，台灣民主法治還有希望嗎？」

吳春城說，向來不支持柯文哲的陳文茜也發聲說「疲勞審訊柯文哲，是戒嚴時期的虐待，民主時代還可以容忍嗎？」戒嚴時期被對待的黨外人士，在執政後竟一樣對待反對黨，「我們的民主進步了嗎？」

吳春城也指出，第二件離譜的是，柯第一次羈押庭承審法官是朱家毅，對方是嚴謹、敢辦，裁定羈押機率非常高的法官，第一次開聲押庭時做出「無保請回」，表示檢調根本沒有證據；但到第二審時換了「綠色法官」之稱的呂政燁，該法官曾遭監察院彈劾，認為對方曾在法院審查違反訴訟審理、偏頗立場、侵害被告，是一個有爭議性法官。

吳春城稱，第二次羈押庭的裁定書，北院表示偵查是一個浮動狀態，隨證據及資料獲得逐漸形成犯罪輪廓，「這樣一個沒有證據的，就判羈押禁見，太離譜了對不對！你說離不離譜？」

「到這裡 ，大家看懂了嗎？這是司法審判，還是政治迫害？」吳春城強調，這是政治迫害，柯文哲非常清楚，台灣正在走向極權政治，「『阿北（柯文哲）』曾說要做『台灣的曼德拉』，準備長期抗戰、關多久都沒關係，『阿北』做鬼也要把你拉下台！」

吳春城喊話，大家要有信心，當柯文哲說要做「曼德拉」，就是對自己非常有自信，「他在打的不是一場個人戰爭，而是為台灣而戰，所以『阿北』交代小草回去要好好照顧自己，黨公職好好做該做的事，只要大家心裡記得『阿北沒放棄，我們就不放棄』，等待號角響起，大家記得回來。」最後吳春城也帶底下支持者高喊「搶救柯文哲，台灣曼德拉！」

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，吳春城。（圖／記者周宸亘攝）

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