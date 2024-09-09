不提抗告可能性高？　黃國昌語帶保留：柯文哲知道賴政府不會放過他

▲檢調偵辦京華城案，北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因為京華城案被羈押禁見至台北看守所，9日為可以律見的日子，外界關注柯文哲何時會提抗告。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌透露，柯文哲跟他去花蓮時做了很多交代，柯很清楚知道賴清德政府絕對不會放過他，所以對接下來應對與展現態度，早就做好準備；被問到是不是不提抗告可能性高？黃國昌語帶保留「我沒辦法評論」。

黃國昌9日上午接受《千秋萬事》廣播節目訪問，針對今為可律見的日子，柯文哲會不會提抗告？黃國昌表示，要不要提抗告這件事情，這完全是柯文哲個人決斷，因為柯是這案件當事人，要不要提抗告，律師可以給建議，但律師不可能去更改或推翻當事人決定。

黃國昌提及，在這樣基礎之上，自己其實知道柯文哲的決定，因為柯從台北地檢署走出來後，一直到5日重新去開羈押庭被羈押禁見，4日一起去花蓮過程中，柯文哲跟他說非常多事情，也做很多事情的交代。

黃國昌指出，柯文哲對於接下來所面臨的狀況，其實了然於胸，「因為他很清楚知道，賴清德政府絕對不會放過他，因此對於接下來的應對、應對時所會展現的態度，其實柯文哲自己心裡早就做好準備。」不過自己即使知道也不能說，因為這是柯文哲個人決定，相信柯會在適當時候透過適當方式讓外界知道。

主持人王淺秋追問，聽起來不提抗告的可能性比較高？黃國昌僅說，「這件事情我沒辦法評論」。至於第一次開羈押庭時，傳出柯文哲不會付保金，早就心有定見，寧可被押也不想花一毛錢？黃國昌點頭證實「沒錯」、「是」。

▼黃國昌出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（資料圖／記者周宸亘攝）