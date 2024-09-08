館長現身力挺柯文哲　高喊3次「賴清德放人」：你真他X當是皇帝？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，網紅「館長」陳之漢晚間到場力挺，先是大喊3次「（總統）賴清德放人！」隨後再批評賴清德「你真他X的當你是皇帝啊？」

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

館長陳之漢上台致詞時，先感謝線上、線下聲援柯文哲與民眾黨的人，所謂「患難見真情」，而自己也要表達訴求，「民進黨聽好了，用力深呼吸一口氣，賴清德放人！賴清德放人！賴清德放人！」

陳之漢指出，自己出門時看到媒體報導稱「館長今天要劫獄」，現在媒體、報章雜誌、名嘴、政論節目有90％以上天天拿錯誤資料荼毒台灣人民，「賴清德你看到了嗎？」

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，下同）

陳之漢批評，這麼多弊案，如果要按照柯文哲模式，「我保證現在中央政府少一半官員，因為都在土城看守所，為什麼綠的你都不辦？柯文哲毫無金流證據，你就敢押人，是不是押人取供？在2024年台灣資訊這麼爆炸，你真的他X的當你是皇帝啊？」

陳之漢稱，自己每天聽到不一樣的數字，包括1500、700、170、2至3億、20億、50億等，但查到現在，如果以民進黨政府這麼積極辦案，早就一刀斃命了，但至今還是看到很多媒體在做1500，「這是一個什麼樣的社會？有錢可以控制媒體、可以控制輿論，就可以把人押起來找證據！」

陳之漢強調，今天來這不只是支持柯文哲，而是2023年7月16日喊到現在，賴清德上任100多天了，「我們看到他有什麼功德？賴功德！」並批評房價高漲、租金高漲、通膨高漲，以及很用力的壓人取供，「這就是民進黨，你在污辱你的祖先、污辱你先進黨員！」

最後，陳之漢說，希望大家可以在此刻團結在一起，反抗威權體制，最後謝謝大家來現場支持，剩下就回直播上說，因為有太多話可以講了。