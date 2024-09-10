白營護柯文哲反咬竹市「圖利」兒童醫院　他批：有良知者都可分辨差異

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡與新竹市議員李國璋昨（9日）另闢新戰場，質疑新竹馬偕醫院容積率從250％暴增至450％。對此，新竹市議員劉崇顯9日直言，本案早已經過高等與最高行政法院的審理判決「沒有違法」，他痛批，民眾黨污衊守護新竹孩童健康的醫療工作者，真的是很令人不恥與憤怒，只要有一般良知的人，都可分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異。

陳智菡9日晚間透過臉書，開闢新的戰場，質疑林智堅擔任新竹市長期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比柯文哲所涉及的京華城案，560%到672%比例還要高。

但根據高等行政法院判決，該件被告依都市計畫法第27條第1項第4款規定辦理都市計畫變更，業已依法踐行合理性及可行性等評估，不僅符合都市計畫法所規範之強制程序規定及關於都市計畫規劃之指導原則外，亦查無利益衡量瑕疵等違法，被告以原處分將系爭土地容積率由250％提高450％，於法並無違誤。

民眾黨籍的新竹市代理市長邱臣遠才特別表示，新竹市兒童醫院興建營運移轉BOT案，順利通過第22屆金擘獎政府團隊獎的初評入選，由衷肯定衛生局同仁的努力，從BOT興建到正式營運，每個階段都有挑戰與成果。正式營運一年多以來，市府持續督導新竹市立馬偕兒童醫院，順利於113年達成竹市幼兒專責醫師計畫布建率100%的成就。

劉崇顯表示，當初提高容積的考量與必要性，是為了要將婦產科一同納入兒童醫院的規劃之中，為新竹與鄰近地區的兒童，從懷胎到出生，從0歲到18歲，提供最全面且一條龍的醫療保障，也讓重症的孩子得以盡可能避免奔波到雙北就醫。

劉崇顯直言，只要是有基礎認知與一般良知的人，都可以分辨馬偕兒童醫院與京華城案在公共利益上的根本差異，民眾黨若要用污衊醫療人員付出的手段來「圍魏救趙」，這是不會被新竹市民與台灣民眾接受的。