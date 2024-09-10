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北檢強調絕無洩密「分案查自己」？　PTT轟噁心司法：誰會信

▲▼柯文哲抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲身涉京華城案。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，查扣的柯文哲隨身碟，當中記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，北檢9日發出聲明，強調絕無洩密，已主動分他字案調查。對此，PTT上的鄉民狂酸「左手打右手？自己查自己？」喊話讓其他縣市的地檢署來查。

北檢9日表示，針對近日有某平面媒體及某電子媒體，對柯姓被告涉犯《貪污治罪條例》案件有關金流之報導內容，引起外界質疑本署有違反偵查不公開之情事；北檢重申，絕無洩漏任何偵查內容予特定媒體，亦無假藉媒體放話或圖利特定媒體之情事。為釐清外界疑慮，北檢已於9日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法，請外界勿無端揣測，並給予檢察官純淨辦案空間。

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有網友在PTT發文，「自己查自己有無涉及違反偵查不公開等不法，有人會信真的有要查嗎？還是只是要你各位閉嘴而已，有沒有八卦？」

底下網友紛紛留言，讓其他縣市的地檢署來調查，「我這個人狠起來連自己都查」、「警察車禍都會不同分局來辦了，北檢辦自己」、「左手查右手，你怎麼不讓民眾黨自己查柯？」「黃國昌早就罵過了，內部調查就是這麼皮」、「不會利益迴避？」「好笑，自己查自己跟演戲沒什麼差別」、「明明就是自己人洩露，還要外界給純淨空間」、「我就問，你敢得罪在忠組的明星同事嗎」。

北檢在搜索聲押柯文哲期間，2度聲明澄清，「本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守《偵查不公開作業辦法》相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事」、「關於本案金流之報導，係媒體自行撰寫，該媒體報導前未曾向本署查證，本署亦未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體之報導，不予置評。」

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢否認洩漏偵查內容給特定媒體。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲▼北檢新聞稿，否認洩漏偵查內容給特定媒體。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

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