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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「救人命建設被民眾黨消費」　他轟喪心病狂：合理化柯文哲救財團

新竹市長候選人沈慧虹競選辦公室發言人、新竹市議員劉康彥。（圖／新竹市長候選人沈慧虹辦公室提供）

▲新竹市議員劉康彥。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭北院裁定羈押禁見，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與新竹市議員李國璋9日質疑新竹馬偕醫院容積率從250％暴增至450％，另闢新戰場。對此，新竹市議員劉康彥10日表示，「救人命」公共建設，被民眾黨政客消費，如今為了合理化柯文哲「救財團」貪污行徑集體法盲，「這些人喪心病狂的程度，簡直令人髮指」。

陳智菡9日晚間透過臉書，開闢新的戰場，質疑林智堅擔任新竹市長期間，通過新竹馬偕兒童醫院容積率從250%暴增到450%，比柯文哲所涉及的京華城案，560%到672%比例還要高。

對此，劉康彥表示，蓋兒童醫院，是每一次新竹市長選舉都會被拿出來爭取選票的政見，但最終總是跳票，直到林智堅市長的第二任任期才動工興建。

劉康彥分享，林智堅對第一胎的照顧不太熟悉，甚至可能會因為經驗不足，疏忽或誤判孩子身體不舒服的狀況。他透露，林智堅有一次說，孩子發燒原本送到離家最近的診所就醫，但情況不但沒有好轉，到了晚上精神反而變得更差，連牛奶都不喝了，只好趕快去掛急診。

劉康彥說，當時新竹市根本沒有專責的兒科夜間急診，即使急診室的醫師盡力了，第一時間仍沒有診斷出孩子是得了腸病毒。當時林智堅望著因為不舒服而持續哭鬧的孩子，最後不放心決定再送到另一家醫院，而醫生告訴他，「你如果再晚一點送來小孩恐怕要休克了！」

劉康彥表示，這句話讓林智堅非常自責，也讓他做了一個決定，就是只要投入公共事務的一天，就要想盡辦法努力提升新竹市的兒童醫療資源。

劉康彥指出，在林智堅當選市長後，第一步先解決兒科醫師不足的問題，接著協調各醫院輪值兒科夜間急診，終極目標，也是最根本的辦法，就是蓋兒童醫院。但等到計畫起頭了，才理解光是取得土地與經費，過程就多困難。

劉康彥表示，一個「救人命」的公共建設，被民眾黨的政客一再消費，如今為合理化柯文哲「救財團」的貪污行徑，更集體法盲，無視最高行政法院判決新竹馬偕BOT案沒有圖利的事實，這些人喪心病狂的程度，簡直令人髮指。

針對陳智菡的指控，前新竹市長林智堅表示，該案容積率調整合法合規，並有其必要性，他已委託律師蒐集相關事證，將採取必要的法律行動。他說，最高行政法院也已經做出111年度上字第372號判決，請有心人士停止造謠與抹黑。

根據111年度上字第372號的判決，暨原審已詳為論斷之原處分調增容積率有其必要性，符合都市計畫法第27條第1項第4款，其利益衡量亦無瑕疵等節，指摘原判決有不適用法規、適用法規不當及判決不備理由、違背經驗法則及論理法則之違法云云，亦無可採。

★未經判決確定，應視為無罪

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