抓包賴政府無視立院三讀　藍委爆原民會短編禁伐補償經費25億

▲立法院上會期三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》第6條條文修正草案，每公頃補償費用從原本的3萬元調漲為6萬元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今年6月三讀《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將每年每公頃補償3萬元提高到6萬元，預計增加25億支出。但國民黨立委許宇甄今（9日）指控，賴政府無視立法院三讀的修法，原民會編列明年度預算時，竟然短編25億元，「明顯是在欺負原住民。」

許宇甄表示，今年6月4日立法院修法通過「原住民保留地禁伐補償」，補償原住民保留地林地使用受限問題，並達到國土保安與生態保育以及公平原則，將每年每公頃補償3萬元提高到6萬元，該法案在內政委員會審查時，朝野黨團都同意要予以提高，民進黨立委還說6萬元太少，或許可以給8萬元、10萬元，因此要求交付協商，才讓法案多等了一個半月才完成三讀。

不過，許宇甄發現，查閱114年度原民會預算，禁伐補償所需補助費用只編列28億1610萬元，再看特種基金歲出部分，該計劃經費只編列27億8700萬元，跟修法前編列的預算數相當，原民會未能核實編列114年度所需經費，已然違法，總預算跟原民會預算都應退回重編。

許宇甄指出，114年度總預算案歲入編列3兆1534億元、歲出編列3兆1325億元、歲入歲出賸餘209億元，依據補助面積及人數初步計算，原住民的禁伐補償經費賴政府短編25億元，明顯是在欺負原住民。賴清德政府明明有餘裕可以編足原住民所需經費，卻刻意短編，心態非常可議。

許宇甄批，原民會主委曾智勇面對此違法情況，不敢積極幫原住民爭取應有預算，顯見專業能力亟待改善，而最糟糕的地方，曾智勇怯弱膽小，只想著保住得來不易的官位，不敢捍衛原住民權益，未能積極任事，表現不及格，不適任主委職位。

許宇甄強調，依據《中華民國憲法增修條文》第10條第12項規定：「國家應依民族意願，保障原住民族之地位及政治參與，並對其教育文化、交通水利、衛生醫療、經濟土地及社會福利事業予以保障扶助並促其發展。」賴清德政府短編禁伐補償經費，不僅違法還違憲，她認為114年度總預算案跟原民會單位預算應退回重編，才符合公平正義。