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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲涉兩罪　律師：「他」可能是阿北的貴人！

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身涉京華城案，遭裁定羈押禁見，確定不提抗告。對此，律師林智群表示，在這個案子裡面，台北市前副市長彭振聲「雖然一直咬阿北，但他可能是阿北的貴人呢！」

林智群9日在臉書說，阿北涉及兩個罪：違背職務收賄罪、圖利罪，收賄罪部分，檢察官還要找金流；圖利罪，看起來檢察官的證據是鞏固的，這個時候只有一個情況，可以讓阿北連圖利罪都不成立，就是副市長彭振聲被證明收賄。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼柯文哲捲入京華城弊案，5日遭羈押禁見，上銬移送土城看守所。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

林智群指出，大巨蛋案，李述德給遠雄0權利金，圖利罪被判9年，馬英九當時是台北市長，一點事情也沒有，為什麼？因為李述德全扛了！下面有人全扛了，就是一個防火牆，燒不到馬英九，你頂多說他無能，連下面在亂搞都不知道還亂蓋章。

林智群表示，京華城這個案子，現在的情況是下面的人（副市長）不但不扛，還指控市長指示，阿北當然沒辦法說跟他沒關係；可是如果事實證明拿錢（而且是幾千萬的錢）的是彭振聲，那彭就會變成一個很有力的防火牆。

林智群提到，阿北的律師可以主張：彭振聲欺上壓下（欺瞞阿北，壓迫都發局官員跟審查委員），阿北只是一個蓋章傻瓜，沒有圖利犯意，承認自己傻瓜很可恥，但有用，「在這個案子裡面，彭振聲雖然一直咬阿北，但他可能是阿北的貴人呢！」

柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押禁見，移送土城看守所。他9日透過3名律師發表聲明表示，不會提抗告，「不願讓法院有所為難」，請檢方於2個月內窮盡調查義務。

★未經判決確定，應視為無罪

▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

▼彭振聲遭收押禁見。（圖／記者李毓康攝）

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，台北市前副市長彭振聲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

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