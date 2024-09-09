還原柯文哲遭搜索時間　黃光芹：陳佩琪妳老公沒有「大」那麼久

▲民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，陳佩琪出席。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪8日則透露，柯文哲被控檢廉上門時不開門，其實是在洗澡、上大號。對此，媒體人黃光芹今（9日）表示，陳醫師，妳老公沒有「大」那麼久！今天訪問民眾黨秘書長周榆修後，可以推斷，檢廉大概在「30分鐘內」，即進入搜索。但半小時也夠久，可以再說清楚。她認為，其實每個疑點，民眾黨、尤其是柯家人，可以說得更早、更精準、更完整。

黃光芹於臉書表示，柯文哲主席遭收押禁見，不接受抗告，打算長期抗戰。如果這是一場生死之戰，皮就該繃緊，針對外界釋疑，如果愈解釋愈糟，是治絲益棼。

黃光芹表示，今天訪問民眾黨秘書長周榆修，看了line簡訊，可以證明，陳佩琪醫師昨晚解釋關鍵的1小時，是否有躲在家裡「滅證」？ 其實並不精準，而這是從一開始大搜索，她就存在的疑問，直到現在才獲得初步釋疑。

黃光芹指出，陳佩琪不在家，為躲避媒體，住在旅館。但柯文哲在家，為何陳佩琪還接獲檢廉到家搜索告知？並且馬上聯絡周榆修？很可能柯真的在如廁，但照時間紀錄，並沒有久到1小時都在「大」或洗漱。

黃光芹再指，按照簡訊時間，從陳佩琪致電周榆修、到柯文哲致電周榆修時間推斷，檢廉大概在「30分鐘內」，即進入柯家搜索。但半小時也夠久，可以再說清楚。

最後，黃光芹強調，其實每一個疑點，民眾黨人、尤其是柯家人，可以說得更早、更精準、更完整。而周秘書長自承，柯買商辦的錢，是來自選舉補助款，3分2給柯、3分之1留黨部，是他批示的，至少證明了一部分，但若要快速消毒，可以拿出更充分的證據，說明得更完整。

★未經判決確定，應視為無罪

▼黃光芹還原檢調搜索柯文哲家時間。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）