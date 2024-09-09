幕後／黨內曾勸提抗告　柯文哲心意已決「把壓力丟給檢調」不疲勞動員

▲民眾黨於「集結！為台灣的司法正義站出來！」活動尾聲，播放柯文哲第二部影片內容，強調司法與媒體成為政治工具。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因政治獻金、4300萬商辦爭議，形象遭重挫的關鍵時刻，檢廉大動作偵辦京華城案，但第一次羈押庭無保請回，直至換了法官後5日被羈押禁見，使輿論風向開始導向政治辦案、司法不公，甚至讓柯成了「政治受難者」，出現谷底翻身的一線生機。據了解，黨內曾有人勸柯文哲提抗告，但柯已認定檢方是政治辦案，所以態度堅定，要把壓力丟給檢調「盡量查」、「別浪費時間」。

「我希望司法有基本的公正，我也希望台灣是一個正常的國家，希望台灣可以更好，這是我們要繼續努力的。」民眾黨在8日晚間於濟南路集結活動時，播放柯文哲錄製的第二部影片內容，先批司法程序缺乏正義，再嗆媒體變政治工具，從柯文哲第一部影片塑造出溫暖形象，希望支持者照顧好自己、認真快樂過每一天，第二部影片政治意味明顯。

尚不知柯文哲還有無第三部、第四部影片，但從今年上半年發生京華城、台智光、北士科「三大案」之後，據了解，民眾黨與柯文哲私底下早已在進行沙盤推演；且從目前檯面上現有資訊顯示，京華城容積率從560％至840％疑點較多，另2案尚看不出能將柯文哲定罪的可能性，檢調第一時間也選擇先追京華城案。

但民眾黨與柯文哲沒料到的是，8月6日生日當天「立Flag」以為檢調不會找上門的柯，自此之後陷入監察院政治獻金申報不實的風暴，排山倒海的問題接踵而來，殺得民眾黨措手不及，就算會計師端木正有便宜行事、自行調節，這種低級錯誤發生在拿下369萬總統票、304萬政黨票的第二在野黨身上，完全無法說服外界，柯文哲治國能力更被打上大問號。

就在柯文哲陷入政治獻金低潮，又突然爆出以選舉補助款購買4300萬商辦一事，且多數核心幕僚近乎不知情，如同2023年底「六點協議」翻版，柯一人又推翻集體決策；儘管合法，但跟柯文哲「阿北」、「小黨沒錢」形象差太大，支持者難免出現落差、距離感，信任度大打折扣。

▲柯文哲於最後一次政治獻金查帳記者會上鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

不過，檢調沒給民眾黨與柯文哲站穩腳步、重振士氣的時間，由於「京華城關鍵人」國民黨台北市議員應曉薇打算從台中出境飛往香港，逼得檢廉只能提前收網，當柯文哲於8月29日記者會宣布請假黨主席之後，沒了「黨魁」身份，8月30日檢調大動作搜索柯家、民眾黨中央黨部與台玻大樓辦公室。

從政治獻金低谷到「無保請回」打強心針 柯文哲塑造成「政治受虐者」

歷經70小時的訊問，柯文哲在9月2日凌晨3時被無保請回，振奮大批民眾黨支持者，也幫原本不敢出聲相挺的「小草」們打一劑強心針，儘管無保請回並非無罪，但對從8月以來情緒低迷的民眾黨與粉絲們來說，出現了一個逆轉的契機。

然而，北檢3日下午提抗告，高院5日上午9時重新開庭，先進行程序部分討論決定是否限制閱卷等，下午2時重開羈押庭，在沒採納新事證的情況下，裁定柯文哲羈押禁見，從天堂瞬間掉到最差的情況，柯文哲雙手上銬坐上囚車的畫面，更是震撼各界。

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

但自8月29日至今，因檢調大動作搜索卻於第一次無保請回、媒體報導放話滿天飛，以及第二次羈押庭法官呂政燁審案歷史等種種因素，社會上瀰漫「對司法不信任」氛圍，且柯文哲第一次離開北檢時還批檢方「壓迫凌虐」，有意塑造出「政治受難者」形象，因此8日晚間在濟南路的集結活動上人數並不差。

先不論柯文哲有無如立委吳春城所說的，想成為「台灣曼德拉」等特別思維，這兩週以來的各種亂象，民眾黨從原本因政治獻金風暴幾乎快滅黨深淵，似乎看到了一絲微弱曙光，結果9日中午卻透過3律師聲明宣布，因「不讓法院有所為難」，所以不提抗告。

黨內曾勸要提抗告 柯文哲心意已決「把壓力丟給檢方」

據了解，召開第二次羈押庭前夕，黨內就有人勸柯文哲，如果被裁定羈押禁見的話，要提出抗告自證清白，但從今日柯文哲透過律師的聲明顯示，柯仍依個人意志不提抗告。民眾黨內人士透露，對於柯文哲的決定，黨內也只能選擇「尊重」，畢竟柯不是法律人，只是從政治思維去思考，「與其這樣進出、關押、疲勞動員，不如查什麼就盡量查，別浪費時間與唇舌了」。

黨內人士指出，柯文哲某種程度是想把壓力丟給檢方，而且心態滿堅定，畢竟柯已認為此案是政治事件，那就也用政治層級作回應，但這確實帶來不小的政治風險，畢竟「畢竟人在看守所裡面，等於是與世界隔絕、跟民眾黨斷聯，而人在看守所外面的話，更有自證清白的方法」。

由於社會上出現「司法不受信任」風向，黨內人士也說，這不只影響一般民眾，國民黨與部分民進黨人士或許也會開始思考，賴清德政府大動作對待政敵，結果竟然是事證不足的「空包彈」，政壇上將開始迷漫肅殺氛圍，物極必反，柯文哲的「不抗告」策略也不能說完全錯誤。

★未經判決確定，應視為無罪。

▼柯文哲5日重返北檢開第二次羈押庭，被裁定羈押禁見，且堅定不提抗告。（圖／記者李毓康攝）