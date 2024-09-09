北檢否認洩密！強調已分案調查　黃揚明：應付預算會期的緩兵之計

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，遭媒體爆料，查扣的柯文哲隨身碟，當中記載「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，北檢今（9日）發出聲明，已主動分他字案調查。對此，媒體人黃揚明表示，記者明確說出檢方是消息來源，北檢怎麼能裝死，所以只能否認洩密，主動分案調查，只是應付預算會期的緩兵之計。他預言，到時黃國昌質詢此問題，法務部長只會回應分案調查中，基於偵查不公開原則，無法透露進度。

近日有媒體指稱，柯文哲隨身碟記載「1500小沈」，該名爆料記者受訪表示，「感覺自己挖到一條很大的新聞，對於消息來源有200%的可信度，因為這一條『檢調的線』她已經營至少有7年，這個人告訴她這消息後，她也有去跟不同的人進行查核」。北檢則發出聲明回應，強調已主動分案調查有無相關人員涉及不法，絕無洩漏任何偵查內容給予特定媒體。

對此，黃揚明表示，記者跑獨家天經地義，但是有保護消息來源的義務，當明確說出檢方是消息來源，北檢怎麼能裝死。

黃揚明認為，北檢當然只能否認洩密，否則可是有檢察官要負刑事責任，但說要主動分案調查，這只是應付即將來臨的立法院預算會期的緩兵之計。

最後，黃揚明說，可以預判一個場景，「在立法院司法委員會，立委黃國昌質詢時痛批檢方違反偵查不公開原則，要求法務部長嚴查洩密。法務部長鄭銘謙淡淡地回應，北檢已公開否認洩密，也將全案主動分案調查中，基於偵查不公開原則，我無法透露偵辦進度」。

★未經判決確定，應視為無罪

▼北檢新聞稿，否認洩漏偵查內容給特定媒體。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）