可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

▲最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

「貝碧佳」醞釀中！中央氣象署預報員陳姵安表示，熱帶性低氣壓今天凌晨2時生成，預計最快周三增強成輕度颱風，目前預估路徑以通過琉球群島為主，周五到下周一台灣北側水氣增多。她也提到，之後仍有其他颱風生成機會。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天低氣壓影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢機率，東部也有零星短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周三低壓逐漸遠離，水氣最少，各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午大台北、基隆北海岸有零星短暫陣雨。

陳姵安表示，周四水氣開始增加，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後西半部有局部短暫雷陣雨；周五到下周一熱帶性低氣壓靠近台灣，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署觀測，今晨2時在關島東南方海面生成一個熱帶低壓。陳姵安分析，有機會變颱風，預計最快周三成颱，目前預估路徑以通過琉球群島為主。至於是否可能更靠近台灣？她指出，都有機會，因3、4天後的路徑有不確定性，還要再觀察。根據國際命名，若成颱將是今年第13號颱風「貝碧佳」（Bebinca，澳門提供，指牛奶布丁）。

此外，近期是否可能還有其他颱風生成？陳姵安說，還是有機會，因目前太平洋上是大低壓帶，目前不確定會有幾個颱風，兩個以上也是有機會，仍得觀察。