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周杰倫演唱會「黃牛一張6萬2起跳」　完整價目曝光！粉絲大怒

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫將在大巨蛋開唱，黃牛已喊到天價。（圖／杰威爾音樂提供）

網搜小組／劉維榛報導

睽違7年！天王周杰倫確定「12月在台北開唱」，可說是大巨蛋專場演唱會的第一人，不過時間與票價都還不確定，黃牛早已開出天價代購，最便宜的「4樓隨機座位」代購價1萬4000元；而特區第一排竟要6萬2000元起跳，還不包括門票。文章引發網友大罵，「不要到時候搞實名制，黃牛真的可惡！」

一名女網友「na.15y_」在Threads訝異表示，周杰倫都還沒公布場次與票價，友人就問到黃牛代購價，誇張的是，特區第1、3、5排代購價只是「起跳價」，代表價格可能還會更高，且不包含門票，訂金為代購價的一半，如下：

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特區第1排，62000元起
特區前3排，52000元起
特區前5排，37000元起
特區隨機+17000元
2樓隨機+16000元
3樓隨機+15000元
4樓隨機+14000元

▲▼ 。（圖／na.15y_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲特區第一排代購價6萬2000元起跳 。（圖／na.15y_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，原PO看傻眼直呼，「周杰倫的票也太貴，人生一定要看一場...」但代購價已喊到天價，讓原PO好奇拋問「不含票就這麼貴到底誰會買？」

底下網友紛紛狂轟，「我還是去超商慢慢按沒關係」、「希望跟IU一樣實名制嗚嗚」、「不要到時候搞實名制，黃牛真的可惡」、「那個價錢...可以出國玩了吧」、「這哪家？趕快去檢舉，乾脆去搶欸」、「不要買黃牛，拜託」、「一個演唱會票62000元？真的賺都賺死」。

有粉絲分享，「62000元？講真的，我在泰國看根本不需要這價格，9000元位子不遠不近，而且還有位子，重點前排位子一堆大陸人在擠，自找麻煩」。

另外，也有網友PO出別家的黃牛代購價，「特區隨機每張加價5000元，2樓每張加價4500元，3樓每張加價4000元，4樓每張加價3500元，數量有限，先訂先得，以保證有票」。

本文由原PO授權。

由 @na.15y_ 發佈
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