日本演唱會「遭雷擊」6人受傷送醫！　上萬觀眾蹲地躲避畫面曝

記者王佩翊／編譯

日本栃木縣真岡市8日晚間舉辦的戶外演唱會中，有9人疑似因為遭遇打雷身體出現異狀，其中6人被送往醫院急救。而受到天氣影響，活動也緊急停止。從現場拍攝的影片也可以看到，活動緊急暫停後，所有觀眾都蹲在地上，並等待工作人員一一疏散。

根據《讀賣新聞》報導，栃木縣當地廣播公司「FM栃木」（エフエム栃木）一連2日在真岡市下籠谷的井頭公園舉辦演唱會「Berriten Live」（ベリテンライブ），然而活動在8日下午卻因為天氣惡劣緊急取消，且現場因遭到雷擊，導致9人受傷。

警方當天下午4時20分接獲通報稱，活動會場因突然襲來一陣雷雨，導致9人受傷。主辦單位指出，當天下午雷雨突然發生，使得活動被迫中斷，工作人員緊急協助疏散觀眾，但是現場仍有9名10多歲到20多歲的志工在引導觀眾撤離時，突然感到身體不適，手腳發麻。

其中6人被送往醫院急救，所幸皆為輕傷，並無生命危險。主辦單位表示，會場內一共設置了3個避雷針，而這些出現手腳發麻症狀的工作人員當時都待在同一個靠近其中一個避雷針的帳篷內，初步判斷是落雷擊中帳篷附近避雷針，才會導致9人受傷。

9名傷者皆是來自小山市一所專門學校的學生，當天是以實習的身分參加活動，沒想到卻因此受了傷。所幸當時在現場的1萬2千名觀眾中無人受傷。

事實上，當地氣象台早已對宇都宮地區發布雷雨預警，並對真岡市發布打雷注意報，同時也提醒民眾應小心天氣變化。此外，受到暖濕氣流和高溫影響，真岡市以及其他地區8日的氣候狀況非常不穩定，伴隨打雷的午後暴雨一直持續到傍晚。