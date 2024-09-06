台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖獻愛心

▲台電台南區處與台灣血液基金會合作，舉辦公益捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應「捐血一袋、救人一命」的精神，台電台南區處與台灣血液基金會合作，舉辦公益捐血活動，號召人員一同挽袖捐血、貢獻愛心。台南區處處長黃明舜表示，呼籲同仁以實際行動支持公益活動，期盼帶動更多民眾挽袖捐血，紓解血庫缺血問題。

台電台南區處黃處長表示，台南區處每年捐血活動皆募集逾百袋，今年員工也踴躍參與活動，計近百人參與捐血，共募得145袋，讓民眾感受到台電員工樂於助人及熱情的「滿腔熱血」！台電同仁表示，自己平常就有捐血的習慣，能在公司內捐血，能用這麼便利的方式幫助需要的人，感到相當開心。

台灣血液基金會表示，通常熱心挽袖的捐血者，因為想要符合捐血標準來捐血救人，會更注重自身健康。捐血後骨髓幹細胞被刺激後會加速造血，確實會促進紅血球的新陳代謝，捐血不僅助人，也是自助，鼓勵民眾一同挽袖捐血、響應活動。

此次捐血活動遵守防疫相關規定，參與同仁均配戴口罩、依照工作人員導引，井然有序排隊、保持安全距離依序步上捐血車，挽起衣袖準備捐血。黃處長表示，每一份挽袖捐出的熱血都是一份善意，號召全體同仁在身體狀況許可下，都能響應捐血助人活動，共同關懷社會，讓愛與生命加以延續。