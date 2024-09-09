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小泉進次郎被記者質疑智商低　「超越智商157的回答」讓網友驚艷

小泉進次郎拚首相大位，被記者質疑智商低！「超越智商157的回答」讓網驚艷。（翻自小泉進次郎X平台）

▲小泉一度遭記者質疑「智商低」，懷疑他的能力不足，難以擔當重任。（翻自小泉進次郎X平台）

圖文／鏡週刊

日本前首相小泉純一郎次子、前環境大臣小泉進次郎，於本月6日舉行記者會，正式宣布參選自民黨總裁，若成功當選也將成為下一任日本首相。不過小泉在記者會上，一度遭記者質疑「智商低」，懷疑他的能力不足，難以擔當重任。但小泉的回答，讓許多網友感到驚艷，認為他的回答能力「似乎超越智商157」。

記者會上有名自由記者對小泉提問，表示小泉的知識水準低，如果以後當了首相，參加G7高峰會，只會讓日本丟臉，讓大家以為日本國力低下，因此該名記者問：「即便如此，您還是堅持挑戰首相大位嗎？」

隨後小泉回答：「我的確能力不好，還有很多地方需要努力，但我會建立一個非常好的團隊，來補足我的不足，也會盡可能讓國民感到安心。」之後小泉還提到，自己過去當環境大臣時，也一度被一名資深記者質疑他的能力不足，但後來當他要卸任時，該名資深記者還送給他花束，兩人建立起良好關係。因此小泉說他也希望，未來能和提問智商的這名自由記者，也能建立良好關係，並看到自己的蛻變。

小泉的這段回應，事後引發網友們熱烈討論，不少日本國內外網友讚揚不管小泉的政治能力為何，至少這段回答「已經超越智商157」、「高智商的回答」。前宮崎縣知事東國原英夫也稱讚小泉：「事前做了非常多的準備，是有經過磨練的。」不過也有日本網友質疑，過去小泉擔任環境大臣時，沒什麼特別政績與貢獻，因此懷疑他若真的當上自民黨總裁、成為首相後，其執政能力可能還是會讓人失望。


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