兵庫縣知事「職場霸凌」否認施壓下屬　縣議會多黨研擬要求請辭

▲日本兵庫縣知事齊藤元彥遭控訴，曾對縣廳職員「職場霸凌」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本兵庫縣知事齊藤元彥身陷「職場霸凌」風暴，遭到多名縣廳職員爆料，經常高聲怒吼下屬、丟擲文具、搭乘公務車時憤怒踹椅背，且強制要求職員按電梯開門鈕方便他搭電梯，甚至外出視察時還將當地特產帶回家。如今，兵庫縣議會內的自民黨、維新會相繼研擬要求齊藤元彥辭職，並要求進行知事改選。

根據《日本放送協會》，針對齊藤元彥的職場霸凌，早在今年3月兵庫縣西播磨縣民局長渡瀨康英，曾率先將7大爆料項目以文件形式通報媒體、4月初透過縣廳公益通報制度呈報，卻反而被齊藤元彥施壓停職3個月，最後於7月輕生身亡。

兵庫縣議會組成「百條委員會」（特別委員會），針對上述事件於6日召開的第2次證人尋問會議上，向齊藤元彥求證是否知情上述事蹟。縣議會認為，齊藤元彥在3月取得渡瀨康英的爆料文件後，要求相關單位徹底調查該文件的撰寫者身分，儘管渡瀨康英為公益通報制度受保護的對象，但齊藤元彥仍施以懲戒處分。

針對縣議會的質疑，齊藤元彥表示，針對渡瀨康英施以懲戒處分「並沒有任何問題」。

因此，身為兵庫縣議會最大會派的自民黨（37人），研擬於本周的12日向齊藤元彥遞出相關文件，要求齊藤元彥辭去兵庫縣知事一職。縣議會第二大派的日本維新會（21人）也質疑，未來齊藤元彥的職場霸凌案恐會招致縣政經營不順、影響明年度預算編列，因此研擬是否跟進要求其辭職，並要求實施知事改選。

至於縣議會裡的公明黨（13人）、立憲民主黨（9人，兵庫縣民連合）、共產黨（2人）等縣議員，也正在考慮是否跟進遞出文件要求齊藤元彥辭職。報導指出，一旦齊藤元彥拒絕接受請辭建議，則縣議會多黨派將預計19日召開例行議會，提出「不信任決議案」。

日本《地方自治法》規定，在對地方行政首長（知事）提出不信任案後，若需通過不信任案，則必須獲得出席議員的4分之3人以上投票贊成，不信任案成立以後，地方首長可以選擇辭職、或是10天以內解散議會，議會解散後實施議員改選，一旦新議會再度提出不信任案，並獲得過半數以上議員支持，則首長將會立刻停職。

據悉，齊藤元彥原為大阪府財政課長，3年前的2021年7月受到自民黨、日本維新會聯合推薦參選兵庫縣知事，並順利當選，當年以43歲之姿成為日本第二年輕的知事。

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