小泉進次郎高調宣布拼首相大位　混血主播妻秒「劃清界線」

▲小泉進次郎與瀧川克里斯汀結婚5年。（圖／IG）



記者王佩翊／編譯

日本前首相小泉純一郎的次子、眾議員小泉進次郎宣布有意出馬9月27日的自民黨大選，角逐黨魁與日本首相一職。然而他的混血主播妻子卻在9日發布聲明指出，自己不會參與任何與黨魁選舉的事務，因此拒絕接受任何有關於丈夫參選的訪問。同時她也強調，為了保護2名年幼的孩子，請所有媒體不要在住家附近跟拍，以保障他們的個人隱私。

日法混血的46歲女主播瀧川克里斯汀（滝川クリステル）2019年與日本前首相小泉純一郎之子小泉進一郎結婚，育有1子1女。瀧川克里斯汀9日上午透過經紀公司Phonics發表聲明首度回應丈夫宣布參選一事。

▲▼瀧川克里斯汀發表聲明表示，將不會接受有關自民黨大選的提問與採訪。（圖／IG）

聲明中指出，自從小泉進次郎宣布參加自民黨大選後，瀧川克里斯汀就收到大量媒體的採訪邀約與提問。但她也直言，自己有從婚前就一直持續從事的工作，夫妻倆深知彼此工作的特殊性，因此儘管她的丈夫身為政治人物，兩人在工作上依然保持一定距離，未來也將持續維持這個決定。

公司強調，瀧川未來不會參與任何跟自民黨黨魁選舉有關的事務，同時也無法接受任何有關這次選舉的採訪或提問。

聲明表示，瀧川身為2名年幼孩子的母親，將孩子的安全與隱私放在第一位，因此作為家庭的一員，她希望媒體不要在住家附近跟拍，或是跟蹤拍攝瀧川與其家人，在此之前已經拍攝的素材，也請重新慎重考慮如何處理。