柯文哲稱不知京華城容積率840%　蕭旭岑：馬英九也不了解案情

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣民眾黨黨主席、前台北市長柯文哲，在其市長任內爆出京華城都更案圖利疑雲，柯文哲日前受訪時聲稱，自己完全不知道京華城容積率高達840％，引發輿論爭議。被問到曾任台北市長的馬英九如何看待京華城容積率達到840％？馬英九基金會執行長蕭旭岑今（9日）對此指出，自己跟馬英九沒有討論過這個個案，也沒有針對柯文哲涉案進行討論，一方面他們不瞭解案情，二方面這還在偵辦階段。

針對民眾黨在新聞稿中指出京華城之容積蔣市府認為乎「合宜性、公益性、對價性、適法性」，北市府回應表示，京華城辦理過程，符合都市計劃法之程序，惟是否適法將尊重法院的判定。

蕭旭岑強調，重要的是，司法應該一體適用，最近大家討論的高雄國賓容積率遠超過台北京華城，這涉及專業，但如果檢察官只查柯文哲，卻不去碰其它疑似圖利甚至明顯圖利的案子，司法要有同一個標準。

蕭旭岑呼籲，雖然他們的政治理念不相同，但國民黨和民眾黨，甚至無黨與中間選民，應該一起站出來反對民進黨侵害人權、違反偵查不公開、違法濫權等行徑，這是「綠色恐怖」、「如果你不站出來，下一個可能就輪到你。」任何一個對台灣民主自由還有信仰的人都應該站出來，所以他昨晚選擇站出來。

至於就2024總統選戰期間，「藍白合」六點協議過後，民眾黨支持度對馬辦反彈很大的狀況？蕭旭岑說，他們不在意，因為他們重視的是整個國家的方向和大局，國民黨和民眾黨在1月13日獲得的民意是6成，反對「抗中保台」、反對繼續讓國家走在危險路線的這條道路，他們要堅持。