吳盧亮捐贈消防局首部電動救災勤務車　提升台東縣災害能力

▲吳盧亮先生將車輛贈交台東縣消防局。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為響應社會公益，秉持著「無私奉獻、仁愛助人」的情懷，吳盧亮先生以實際行動回饋社會，除陸續於去年捐贈台東縣消防局價值580萬元的高頂救護車及救護後勤車各一輛，又於9月5日捐贈消防局約110萬元的電動救災勤務車乙輛，成為台東縣首部電動救災勤務車輛。為感念吳盧亮之善舉，台東縣消防局特舉辦捐贈儀式，由吳盧亮將車輛贈交台東縣消防局，台東縣消防局長管建興代表接受並回贈感謝狀、紀念禮品及特色農產伴手禮。

台東縣消防局對捐贈表達衷心感謝，並指出這輛電動勤務車的加入，不僅是對災害應變效能的提升，也為其他政府單位引進綠色交通工具樹立了典範。

管建興表示，這是台東縣邁入科技救災的一個重要里程碑，綠色電動載具和未來Ai智能救災相互結合，不僅代表了科技救災設備車輛的逐年升級，也代表著社會對消防救災救護工作的支持與期待。吳盧亮先生則指出，希望這部電動勤務車能夠提升台東縣災害應變能力，讓縣民的生命財產安全更有保障。

台東縣消防局說明，這輛電動勤務車將配發消防局災害管理科使用，以因應災害前進指揮所救援指揮站設置與災害應變等工作，其環保節能、60 度（kwh）大電池，本身也是一個小型能源供應站，帶有V2L對外供電技術，可以當作移動式指揮所的科技救災電源供應站，將顯著提高消防局在災害現場的機動性和效率。

台東縣消防局為邁向2050淨零碳排、永續發展，並響應政府新能源政策及朝向2030公務車電動化目標，先以各式救災後勤車及救護車輛電動化作為未來6-8年的初期轉型方針（大型消防車則設定為未來12-18年的長期轉型目標），後續將爭取各界捐贈車輛盡可能以電動車為主軸，逐年分期（中、長程）逐步汰換油車朝電動車轉型。