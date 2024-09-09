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俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

▲俄軍無人機墜毀拉脫維亞境內。（圖／翻攝X）

▲俄軍無人機墜毀拉脫維亞境內。（圖／翻攝X）

文／中央社

波羅的海國家拉脫維亞總統林克維奇斯今天表示，一架俄羅斯軍用無人機在境內墜毀，強調沿北大西洋公約組織東部邊境空域遭到侵犯情事有增加趨勢。

法新社報導，現在是歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）成員的前蘇聯加盟共和國拉脫維亞，獨立後與莫斯科關係向來緊張，尤其自從俄羅斯於2022年2月侵略烏克蘭後，兩國關係進一步惡化。

林克維奇斯（Edgars Rinkevics）在社群平台X發文說，一架「俄羅斯軍用無人機…昨天在拉脫維亞東部墜毀，調查持續進行中」。

他說：「我們與盟友密切聯繫，類似事件在沿北大西洋公約組織東翼與日俱增，我們必須共同設法解決。」

拉脫維亞國防部在聲明中指出，那架無人機從白俄羅斯飛入空域，在雷澤克內巿（Rezekne）墜毀。

國防部長史普拉德（Andris Spruds）說：「我們已經開始強化拉脫維亞東疆，這情況證實相關工作必須繼續，包括發展防空能力和電子戰能力，對不同應用的無人飛行載具加以限制。」

另一北約成員羅馬尼亞今天也表示，鎖定鄰國烏克蘭民用礎設施進行攻擊的一架俄羅斯攻擊無人機進入空域，強調布加勒斯特對於莫斯科「非法攻擊」導致「再次侵犯」予以強烈譴責。

波蘭也曾經記錄到至少兩起以烏克蘭為攻擊目標的俄羅斯飛彈或無人機侵入空域案例，最近一次是在去年12月。

波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）上週接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，無論北約是否反對，波蘭和其他與烏克蘭接壤國家「有責任」在俄羅斯飛彈進入本國空域前就將其擊落，包括在烏克蘭上空。

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