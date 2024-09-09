有胸大的！女捷運「狂做1動作」對友喊：幫你謀福利　孕婦神反擊

▲孕婦被騷擾當場反擊。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名孕婦昨看完火星人演唱會後，在捷運上被性騷擾，氣得發文吐苦水，當時有女生對男性友人說，「後面有胸大的，幫你謀福利」，接著竟用手肘狂撞男生，甚至大力推他一把，此舉讓她忍無可忍，當場放話報警制止對方，而網友們看完也炸鍋，怒喊「超沒準水！」

女網友昨晚在Dcard發文提到，剛從高雄看完火星人演唱會去搭捷運，當時有一行三人也在同個車廂，其中一位男衣男瞄了她一眼，就跟旁邊的女性友人示意；而該女則向另一位白衣男說，「後面有胸大的」，接著便用手肘狂推白衣男，試圖讓友人撞到她身上。

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該女還嘻皮笑臉地說，「我在幫你謀福利，有豆腐加減吃一下」，而後變本加厲更大力推了白衣男一下；當時，白衣男則不斷尷尬地說，「不要鬧了，妳再撞我就要叫了喔！」

眼看女生並未停手，原PO忍無可忍，當場大聲喝斥「如果妳讓他撞到我，我就報警，不需要這樣不尊重別人。」此話一出，三人瞬間定格，也不敢繼續嬉鬧了。

女網友錯愕直言，「他們看起來都45歲以上，對於這件事，我認為有時候玩笑不要這樣開，尊重每個人的身體，不要覺得這樣很好玩，也尊重女生，不要拿女生身材來開玩笑，我人不太舒服，更何況我懷孕三個月了......。」

對此，網友們紛紛回應，「妳好勇敢，如果是我也會超不爽，但不一定有勇氣這樣大聲制止，辛苦妳了」、「有些女生真的比男生還噁」、「扯，同為女生還這樣...噁心」、「光長年齡不長腦」、「這樣就對了」。