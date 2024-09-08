忘記女友名字　他捷運站大喊「那個宜蘭人」！結果糗大了

▲突然忘記女友名字，天兵男捷運站大喊「那個宜蘭人」結果糗大了。（示意圖／CTWANT）



圖文／CTWANT

「突然忘記女朋友叫什麼名字！」一名男網友透露，自己最近準備搭捷運時，無意間遇到女友，本打算叫住對方，卻突然忘記名字，當下腦子不知道怎麼搞的，就突然大喊「欸，那個宜蘭人！」結果女方至今還在生氣，「忘記女朋友的名字，反而記得她是哪裡的人，真的會很誇張嗎？？她是不是反應太大了一點？」

原PO在網路論壇Dcard發文，「昨天下午，去搭學校附近的捷運的時候，搭手扶梯的時候，捷運逼逼逼的叫準備駛離，剛好看到女朋友正在排隊上捷運，我想叫住她，但居然這個瞬間！我突然忘記女朋友的名字！我突然忘記女朋友的名字！我突然忘記女朋友的名字！我覺得很扯所以講三遍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友表示，自己當下腦子不知道怎麼了，就突然大喊「欸，那個宜蘭人！」雖然成功叫住了女友，但對方一臉困惑地問「為什麼要叫我宜蘭人？」自己回答「就太突然腦袋空白，瞬間忘記妳的名字，但我腦子卻記得妳是宜蘭人，所以下意識就喊了宜蘭人」，結果女方至今還在生氣，讓他不解直呼「她是不是反應太大了一點？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「超瞎啊廢話！你們是不是認識沒多久就交往，所以沒什麼叫對方名字的時光」、「錯不在你忘記名字，錯在你不會圓場」、「要多不重視才會連綽號都叫不出來」、「還不如傳訊息或是跑步追上，這樣也太蠢了，女友生氣一部分可能覺得丟臉吧」、「其實還真的會這樣，平常都是寶貝寶寶，真的需要叫名字的時候反而會突然忘記名字」。

延伸閱讀

▸ 不喜歡飛機餐？ 空姐推帶「1食物」登機：方便又便宜

▸ 女大生暑假打工！ 薪水扣完勞健保只剩「10元」超崩潰：什麼情況？

▸ 4星座職場勝利組！處女犧牲奉獻成功 收穫理想職業