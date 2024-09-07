　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

▲▼高雄街頭塞到爆。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）

▲高雄街頭塞到爆，捷運人潮十分驚人。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）

記者吳世龍、柯振中／高雄報導

7日、8日有3場活動在高雄舉辦，高雄市區也因此迎來大量人潮，無論是瑞豐夜市附近，或是巨蛋商圈全都塞到不行，驚人的人潮曝光後，也讓在地鄉親看呆。

美國流行歌手「火星人」Bruno Mars連2天在高雄世運主場開唱，加上天團Energy也在高雄巨蛋開唱，許多粉絲分別前往2個地點，高雄迎來了大量的觀光客，人潮明顯增加、相當驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄街頭塞到爆。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）

▲▼高雄街頭塞到爆。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）

▲▼高雄街頭塞到爆。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）

臉書粉專「高雄點」分享了演唱會散場、捷運站候車的人潮，可以看見密密麻麻的都是人。由於旅客數量相當多，高雄市府也不敢大意，出動了大量警力維持交通。

▲▼瑞豐夜市也被塞爆。（圖／翻攝臉書／瑞豐夜市官網）

▲▼瑞豐夜市也被塞爆。（圖／翻攝「我是高雄人」社群）

▲▼瑞豐夜市也被塞爆。（圖／翻攝「我是高雄人」社群）

除此以外，國片《角頭—大橋頭》的演員們人也在高雄，其中麥可哥（王陽明）及蠍子（張懷秋）、仁哥（王識賢）等演員到瑞豐夜市掃街、謝票，現身以後吸引大量粉絲駐足、圍觀，將路口擠得水洩不通，盛況空前。

▼高雄市人潮眾多，瑞豐夜市有許多民眾在等候國片《角頭—大橋頭》的演員們。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄市人潮,角頭－大橋頭,王識賢,王陽明,張懷秋。（圖／記者吳世龍攝）

ET快訊
女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗澡？

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救：這啥情況？

快訊／13縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

快訊／雨區範圍再擴大！18縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

白露16天藏凶象！專家卻點名6星座「逆境重生、加官晉爵」

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景！　居民看傻

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

柯文哲被爆收1500萬！館長：台灣正上演「文化大革命」

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

邰智源突宣布《木曜4》初代6成員退役！　坤達.KID.阿部瑪利亞「事前皆不知情」

周杰倫確定「12月台北開唱」　大巨蛋第一人：把舊歌聽起來！

免費Buffet？網傳超市倒閉…民眾衝店內開吃

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

當眾試用飛機杯！網紅5分鐘狂抖「猛噴白色液體」　一度中斷直播

吃藏壽司「暴風式橫掃醬包」！鄰桌狂抓20把被PO網：想拿來洗澡？

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出…3物可擋晦氣

女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救：這啥情況？

快訊／13縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

快訊／雨區範圍再擴大！18縣市「豪大雨特報」　最新警戒區域曝

白露16天藏凶象！專家卻點名6星座「逆境重生、加官晉爵」

台灣天空驚現「雲海嘯」奇景！　居民看傻

TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯　在地人求低調

竹子湖「青楓步道」如魔幻森林！木棧道平緩好走　圓平台眺望綠意

名古屋寶可夢中心翻新登場！皮卡丘、時拉比迎粉絲還有限定周邊

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

相關新聞

阿北開賓士撞輕軌　高捷公司要求償

阿北開賓士撞輕軌　高捷公司要求償

高雄輕軌又被撞了！7日傍晚，一名85歲簡姓男子駕駛自小客車，行駛於大順三路往北方向時，違反交通指示向左行駛，撞上當時行經的輕軌列車，所幸肇事的簡男以及輕軌乘客都未受傷，不過列車一度停駛43分鐘。

高雄之光！阿卜極3作品登上瑞士藝術拍賣會

高雄之光！阿卜極3作品登上瑞士藝術拍賣會

高雄傳旅館命案！35歲北部男躺床暴斃

高雄傳旅館命案！35歲北部男躺床暴斃

高雄男撞騎士　阿北連人帶車摔進水溝

高雄男撞騎士　阿北連人帶車摔進水溝

密醫瞎扯「屁股8顆痔瘡」狂推療法！停業1年

密醫瞎扯「屁股8顆痔瘡」狂推療法！停業1年

關鍵字：

高雄捷運火星人Energy演唱會角頭謝票王陽明張懷秋

讀者迴響

最夯影音

更多

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面