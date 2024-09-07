3場活動一起辦！高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

▲高雄街頭塞到爆，捷運人潮十分驚人。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）



記者吳世龍、柯振中／高雄報導

7日、8日有3場活動在高雄舉辦，高雄市區也因此迎來大量人潮，無論是瑞豐夜市附近，或是巨蛋商圈全都塞到不行，驚人的人潮曝光後，也讓在地鄉親看呆。

美國流行歌手「火星人」Bruno Mars連2天在高雄世運主場開唱，加上天團Energy也在高雄巨蛋開唱，許多粉絲分別前往2個地點，高雄迎來了大量的觀光客，人潮明顯增加、相當驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄街頭塞到爆。（圖／翻攝臉書／高雄點Kaohsiungtien）



臉書粉專「高雄點」分享了演唱會散場、捷運站候車的人潮，可以看見密密麻麻的都是人。由於旅客數量相當多，高雄市府也不敢大意，出動了大量警力維持交通。

▲▼瑞豐夜市也被塞爆。（圖／翻攝「我是高雄人」社群）



除此以外，國片《角頭—大橋頭》的演員們人也在高雄，其中麥可哥（王陽明）及蠍子（張懷秋）、仁哥（王識賢）等演員到瑞豐夜市掃街、謝票，現身以後吸引大量粉絲駐足、圍觀，將路口擠得水洩不通，盛況空前。

▼高雄市人潮眾多，瑞豐夜市有許多民眾在等候國片《角頭—大橋頭》的演員們。（圖／記者吳世龍攝，下同）

