女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」　全身大面積燒傷

▲烏干達馬拉松運動員麗貝卡·切普特蓋（Rebecca Cheptegei）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏干達馬拉松選手切普特蓋（Rebecca Cheptegei）日前剛參加完巴黎奧運，沒想到卻在肯亞遇襲。她因與前男友發生爭執，遭對方潑灑汽油縱火，全身大面積燒傷，至今仍在肯亞的一家醫院接受治療，情況十分危急。

根據BBC報導，曾代表烏干達出征巴黎奧運的切普特蓋為了能夠就近在肯亞的多個田徑訓練中心培訓，因此特地從烏干達邊境地區搬到肯亞的特蘭斯恩佐亞郡（Trans Nzoia）。

她1日剛在教堂做完禮拜，與2個孩子一同返回家中，並在家中展開訓練，沒想到就遭遇襲擊。警方指出，鄰居曾目擊切普特蓋在住家門外與前男友發生爭吵，而男子隨後更朝她潑灑不明液體，同時點火。

切普特蓋與男子雙雙遭到嚴重燒傷，目前皆被送往當地醫院接受治療。而鄰居們在事發後的第一時間隨即衝上前救她。切普特蓋的醫療團隊表示，由於燒傷情況嚴重，必須對切普特蓋使用鎮定劑。

根據當局調查，切普特蓋為了接受良好訓練，從烏干達邊境地區搬到肯亞，為此她特意在當地購買土地建造房屋，但此後多次因土地糾紛與前男友發生爭執。

切普特蓋曾在巴黎奧運馬拉松項目中取得第44名的成績，2022年在舉辦於泰國清邁的世界山地及越野跑錦標賽中奪得金牌。

這並非肯亞首次發生女性運動員遇害的暴力事件。肯亞女跑者達瑪里斯·穆圖瓦（Damaris Mutua）2022年4月在伊滕鎮（Iten）的住家被發現遭人勒死，她的臉部被枕頭覆蓋。曾經打破多項長跑紀錄的女運動員艾格尼絲·蒂羅普（Agnes Tirop）也在伊滕鎮被刺死。這2起事件的嫌犯皆是死者的枕邊人，目前蒂羅普的丈夫正面臨謀殺指控，而穆圖瓦的男友則仍在逃亡中。