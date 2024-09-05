　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女運動員遭前男友「潑汽油縱火」！全身80%燒傷　搶救3天不治

▲▼烏干達、肯亞運動員麗貝卡·切普特蓋（Rebecca Cheptegei)。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏干達運動員麗貝卡·切普特蓋（Rebecca Cheptegei）遭男友攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏干達馬拉松選手切普特蓋（Rebecca Cheptegei）在肯亞遭到前男友潑汽油點火，全身大面積燒傷，然而在經過數天搶救後，最終仍不治身亡。

根據《法新社》報導，曾代表烏干達參加巴黎奧運女子馬拉松賽事的運動員切普特蓋（Rebecca Cheptegei）日前在肯亞的家門口與男友馬蘭加奇（Dickson Ndiema Marangach）發生爭執，沒想到對方隨即掏出預藏的汽油朝她身上潑灑，並點火，兩人雙雙被燒傷。

她1日剛在教堂做完禮拜，與2個孩子一同返回家中，並在家中展開訓練，沒想到就遭遇襲擊。當地媒體報導稱，切普特蓋的其中一名女兒目睹了母親被攻擊，試圖衝上前去拯救媽媽，沒想到卻被兇手惡狠狠地踢開。於是她立刻大聲呼救。

鄰居聽見女孩的求救後，多次試圖用水撲滅火勢，但都沒能成功。33歲的切普特蓋全身80%嚴重燒傷，馬蘭加奇則是全身30%燒傷。兩人隨即被送往醫院搶救，然而該間醫院的醫護人員5日告知《法新社》，切普特蓋已經在4日晚間因全身器官衰竭身亡。

切普特蓋當初為了能夠就近在肯亞的多個田徑訓練中心培訓，因此特地從烏干達邊境地區搬到肯亞的特蘭斯恩佐亞郡（Trans Nzoia），並在當地購買土地建造房屋，但此後多次因土地糾紛與馬蘭加奇發生爭執。

►女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」　全身大面積燒傷

ET快訊
快訊／沈慶京收押第7天！　律師提抗告了
獨／北部渣男護理師偷吃多女！　女友%%後衰染性病
快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝
快訊／戴資穎好殺！　34分鐘挺進台北公開賽女單8強
快訊／6縣市豪大雨特報！　下到晚上
柯文哲重開聲押庭！　邵琇珮辯護律師PO文預言：必押
快訊／買不到蛋黃酥！竟預告隨機砍人　嗆餵市長吃慶記
下藥性侵妻200次！法國男找「72人輪流上」　收藏2萬施虐影
柯文哲羈押庭二回戰！　王鴻薇嘆凶多吉少：此案凸顯被告人權問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

不是溺斃！英富豪遊艇船難「4人死因是窒息」　還原逃生過程

女運動員遭前男友「潑汽油縱火」！全身80%燒傷　搶救3天不治

1天2起砍人案！日本又有阿嬤被砍　血濺奈良咖啡廳

海地全國緊急狀態！　幫派暴力延燒太子港外

日本連鎖燒肉店推「女性半價」活動　網友批歧視

去年虧608億！越南缺電2度漲價　民怨欠繳2天就被「火速斷電」

白俄逮「日本特務」還拍專題猛報！　日大使館證實1男遭拘留

小老弟的背叛！白俄空軍戰機緊急升空　首度擊落俄羅斯攻擊無人機

下藥性侵妻200次！法翁找「72男輪流上」全拍下　收藏2萬施虐影像

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

不是溺斃！英富豪遊艇船難「4人死因是窒息」　還原逃生過程

女運動員遭前男友「潑汽油縱火」！全身80%燒傷　搶救3天不治

1天2起砍人案！日本又有阿嬤被砍　血濺奈良咖啡廳

海地全國緊急狀態！　幫派暴力延燒太子港外

日本連鎖燒肉店推「女性半價」活動　網友批歧視

去年虧608億！越南缺電2度漲價　民怨欠繳2天就被「火速斷電」

白俄逮「日本特務」還拍專題猛報！　日大使館證實1男遭拘留

小老弟的背叛！白俄空軍戰機緊急升空　首度擊落俄羅斯攻擊無人機

下藥性侵妻200次！法翁找「72男輪流上」全拍下　收藏2萬施虐影像

1年奪8命！台3線苗栗路段事故多　10月新增3處固定式測速桿

婁峻碩鬆口「明年春天辦婚禮」！　五堅情竟沒受邀...原因曝光

台中房價天花板封不住　估價師：不宜過度樂觀

「馬拉松女神」親姊是雷艾美！舊傷復發放棄巴黎奧運　還原過程：沒法糾結

周曉涵上半身「只穿內衣」深V秀深溝　露面親口認：分手19年初戀

魔羯增強為「超級颱風」橫掃菲律賓15死21失蹤　170萬人受影響

汪建民親揭「2原因」負債千萬：我很混蛋犯很大的錯

快訊／沈慶京涉行賄收押第7天！　律師「年邁、健康因素」提抗告了

台南下午下大雷雨　五分局預防性封閉小東地下道

歐陽娜娜「害怕結婚生子」！　閨蜜當媽後時間全給家庭：挺難受的

正妹挑戰伸手等回應　搭電扶梯和路人比心

國際熱門新聞

中國人搶迪士尼達菲熊　手段嚇壞日本人

即／台男在越南遭「當街刺死」！

日本癡漢偷拍1000女！　針孔偽裝成石頭

網美背全裸拍辣照　下秒「遭火車撞飛」

小行星墜落台灣視角曝　菲目睹火球超震撼

小胖弟苦練5年成健美先生　19歲冠軍驟逝

世界Top1「最愛外遇」國家！泰國奪冠

下藥性侵妻200次不夠　男找72人輪流上

選美小姐「跟男友壞壞」忘關直播！性愛音檔外流

印尼發現多起「M痘疑似病例」

乘客「在座位上狂腹瀉」　281人航班緊急降落

倫敦高樓惡火調查出爐　英首相致歉

郵輪船員性侵　女乘客獲賠近4億

搭機慘遇開腿男　女被2男夾在中間崩潰

更多熱門

相關新聞

周天成：希望把運動精神傳承下去

周天成：希望把運動精神傳承下去

「台灣羽球一哥」周天成今(4)日於台北羽球公開賽32強首開紀錄，直落二打退泰國小將賈姆斯里(Saran Jamsri)，賽後他特別強調打球的「品行」，盛讚今晚的對手展現出運動精神，也希望自己能夠持續把這樣的態度傳承給下一個世代的球員。

快訊／周天成38分鐘收下本屆台北羽首勝

快訊／周天成38分鐘收下本屆台北羽首勝

王子維台北羽激戰3局驚險過首輪

王子維台北羽激戰3局驚險過首輪

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

女選手剛比完奧運！遭前男友「潑汽油縱火」

JK羅琳又開砲　轟帕運跨性別選手公然作弊

JK羅琳又開砲　轟帕運跨性別選手公然作弊

關鍵字：

烏干達馬拉松奧運縱火燒傷

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面