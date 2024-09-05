女運動員遭前男友「潑汽油縱火」！全身80%燒傷　搶救3天不治

▲烏干達運動員麗貝卡·切普特蓋（Rebecca Cheptegei）遭男友攻擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

烏干達馬拉松選手切普特蓋（Rebecca Cheptegei）在肯亞遭到前男友潑汽油點火，全身大面積燒傷，然而在經過數天搶救後，最終仍不治身亡。

根據《法新社》報導，曾代表烏干達參加巴黎奧運女子馬拉松賽事的運動員切普特蓋（Rebecca Cheptegei）日前在肯亞的家門口與男友馬蘭加奇（Dickson Ndiema Marangach）發生爭執，沒想到對方隨即掏出預藏的汽油朝她身上潑灑，並點火，兩人雙雙被燒傷。

她1日剛在教堂做完禮拜，與2個孩子一同返回家中，並在家中展開訓練，沒想到就遭遇襲擊。當地媒體報導稱，切普特蓋的其中一名女兒目睹了母親被攻擊，試圖衝上前去拯救媽媽，沒想到卻被兇手惡狠狠地踢開。於是她立刻大聲呼救。

鄰居聽見女孩的求救後，多次試圖用水撲滅火勢，但都沒能成功。33歲的切普特蓋全身80%嚴重燒傷，馬蘭加奇則是全身30%燒傷。兩人隨即被送往醫院搶救，然而該間醫院的醫護人員5日告知《法新社》，切普特蓋已經在4日晚間因全身器官衰竭身亡。

切普特蓋當初為了能夠就近在肯亞的多個田徑訓練中心培訓，因此特地從烏干達邊境地區搬到肯亞的特蘭斯恩佐亞郡（Trans Nzoia），並在當地購買土地建造房屋，但此後多次因土地糾紛與馬蘭加奇發生爭執。

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