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以色列空襲敘利亞軍事設施　至少7死15傷！平民父子車上被炸死

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 空襲引發爆炸，燃起大火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）指控，以色列8日晚間對敘利亞中部城鎮邁斯亞夫（Masyaf）的空襲造成7人喪命，其中包括3名平民。據報這起空襲摧毀一處軍事設施，還造成至少15人受傷。

《法新社》報導，總部位於英國的SOHR在敘利亞境內擁有龐大消息來源網路，該組織稱以色列8日對邁斯亞夫的襲擊摧毀當地軍事設施，造成7人死亡，其中有3名平民，包括一對坐在附近車上的父子，還有4名身分不明的士兵遇害；另有15人受傷，部分傷者情況危急。

敘利亞官媒SANA報導則援引軍方說法指出，「8日晚間約11時20分，以色列敵人從黎巴嫩西北部向我國中部軍事基地發動空襲」，「我們的防空系統擊落一些導彈」，醫療人士稱有5人死亡及19人受傷。

2011年敘利亞爆發內戰以來，以色列對該國中部親伊朗組織發動數百次攻擊。《路透》指出，邁斯亞夫長期被視為伊朗軍隊與親伊朗民兵基地，當地還設有專門研發化學武器的科學研究中心。

去年10月7日以哈開戰後，以色列對敘利亞的空襲火力進一步加強，對此則鮮少公開回應，但一再強調不會允許死敵伊朗擴大在敘利亞的勢力。

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