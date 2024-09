以色列空襲敘利亞軍事設施　至少7死15傷！平民父子車上被炸死

▲ 空襲引發爆炸,燃起大火。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

敘利亞人權瞭望台組織(SOHR)指控,以色列8日晚間對敘利亞中部城鎮邁斯亞夫(Masyaf)的空襲造成7人喪命,其中包括3名平民。據報這起空襲摧毀一處軍事設施,還造成至少15人受傷。

《法新社》報導,總部位於英國的SOHR在敘利亞境內擁有龐大消息來源網路,該組織稱以色列8日對邁斯亞夫的襲擊摧毀當地軍事設施,造成7人死亡,其中有3名平民,包括一對坐在附近車上的父子,還有4名身分不明的士兵遇害;另有15人受傷,部分傷者情況危急。

Developing : The unprecedented Israeli attack on Syria today led to several material damage in the four major cities of #Homs #Damascus ,#Hama and #Tartus including a huge fire in the city of Masyaf in Hama !



Civilans casualties hasn't been confirmed yet !#Syria #Israel pic.twitter.com/tklt6sk6TD