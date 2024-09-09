「安倍繼承人」高市早苗宣布參選自民黨總裁　盼讓日本重回世界之巔

▲日本經濟安全保障大臣高市早苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本即將於本月進行下一屆總裁（黨主席）投票，預計12日公布告示、27日投開票。在此之際，曾獲已逝前首相安倍晉三力挺的經濟安全保障擔當大臣高市早苗，今（9）日下午召開記者會，正式表態參選總裁，被歸類為保守派的她期盼未來能透過經濟成長來強化日本的綜合國力，讓日本重回世界之巔。

根據《日本放送協會》、《日本經濟新聞》，高市早苗於9日下午2時（台灣時間下午1時）召開記者會，正式表態參選自民黨總裁。首先她在開頭時表示，「國家的終極使命，在於捍衛國民生命財產安全、領土、領海、領空、資源，以及國家的主權和名譽。」

高市早苗強調，未來一旦就任黨總裁和總理大臣（首相），將透過達成經濟成長來強化日本的綜合國力，表示「再度將日本推上世界之巔」，她也公開此次參選標語「打造強盛且富裕的日本列島」，制定強化綜合國力的相關政策，尤其關注前首相安倍晉三過去專注的財政、強化防衛力量，並強調培育人才的重要性。

至於如何達成經濟成長，高市早苗強調將採取戰略性的投資策略。同時，她也呼籲改正皇室典範，以求達成修憲和穩定天皇皇位繼承等目標。

現年63歲的高市早苗為眾議院奈良第2選區議員（當選9次），目前擔任經濟安全保障大臣的她，在自民黨並無其隸屬的派閥。高市早苗被視為「安倍繼承人」，此次是政治生涯中第2次正式表態參選黨總裁，距離上一次是3年前的2021年，當時她獲得安倍晉三的支持，在第一輪的得票數僅次於岸田文雄、河野太郎。

高市早苗以保守的政治信念為外界所知，1996年進入自民黨，並於2006年首度進入第1次安倍內閣擔任沖繩北方擔當大臣，2012年在第2次安倍內閣擔任政務調查會長，之後更擔任總務大臣，在任期間為1438天，創下歷任最長天數紀錄。

另外，高市早苗在接受記者提問時，再度強調靖國神社對於她的重要性，並回應未來她目前沒有調降消費稅的打算。

據悉，此次自民黨總裁選舉中，目前已有前經濟安保大臣小林鷹之、前自民黨幹事長石破茂、現任數位大臣河野太郎、任內閣官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎召開記者會，宣布參選。