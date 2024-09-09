破獲性交易業配！韓男買春5年「撰寫心得」每篇賺1萬　性愛片達5TB

▲南韓警方破獲性交易心得撰寫網紅，並獲取5TB的性愛影像。（圖／京畿南部警察廳，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方日前破獲一起大型性交易媒介案！一名年約30多歲的男子以「黑色貓頭鷹」的暱稱在性交易圈打轉，透過其在攝影鏡頭的專業知識，為性交易業者撰寫數百篇心得，每篇文章可以獲得10至40萬韓元的酬勞，且文章點閱率可以超過10萬，日前警方已經逮捕該男，取得5TB的偷拍影片。

根據《韓聯社》、《News1》，京畿南部警察廳以違反「性交易斡旋（媒介）處罰法」、「性暴力犯罪處罰法」之嫌疑逮捕該名暱稱為「黑色貓頭鷹」的30多歲男性A某，並於今（9）日移交檢方，7名廣告業者、8名性交易業者、4名性交易從業女性等19人也陸續被警方逮捕。

A某從2019年起至今年8月，在首爾市江南、京畿道城南市等首都圈地區數百間性交易場所買春，並使用價值數千萬韓元的27個專業攝影鏡頭、職業相機等拍攝性愛過程，之後再將相關影片進行臉部馬賽克編輯，以文章搭配GIF動圖的方式上傳至性交易宣傳網站，可以說是圖文並茂。

就像是業者往往以廣告形式要求網紅進行業配，性交易業者以每篇10至40萬韓元（約新台幣2400至9570元）的酬勞，要求A某在買春完後撰寫放上網站的宣傳心得，每一篇詳細介紹女子的藝名、容貌、年齡、所在的性交易店家和位置，部分性愛影像在拍攝前會徵求女方同意。

A男所撰寫的心得文，每一篇的點閱率最高可以衝破10萬以上，在業者和顧客之間拓開知名度，甚至在知名韓語百科網站「納木維基」（namu.wiki）還有「黑色貓頭鷹」的條目，5年來撰寫數百篇文章。

光是警方扣押A某所取得的相關性交易影像，其容量就超過5TB、高達1929個檔案。警方指出，A某的博士學位研修領域和攝影鏡頭相關，畢業後便前往鏡頭研發業者擔任光學鏡頭研究員。

警方從A男撰寫上傳的心得文、性愛影像等成功破獲3處性交易業者，並取得通訊軟體Telegram對話紀錄、銀行帳戶交易紀錄、電話基地台紀錄等。

A某坦承犯案，並向警方辯稱，「為了賺取生活費，才會決定犯案」。

A某等人和相關業者、從事人員所賺取的不法收入高達12億5000多萬韓元（近3000萬韓元），已被警方在起訴前沒收。