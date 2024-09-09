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東京梅毒感染患者破2400人！　「史上最快」速度持續飆漲

▲▼撿屍,性病,梅毒,淋病,愛滋。（圖／記者周宸亘攝）

▲東京都指出，部分梅毒患者感染原因為危險性行為。（圖／資料照）

記者王佩翊／編譯

日本東京都的梅毒感染患者2023年以3701人創下歷史新高，然而專家根據目前發展狀況指出，2024年正在按照前一年的同樣速度持續增加。根據分析，感染者中有70%為男性、30%為女性。

根據《富士新聞網》報導，東京都2024年截至9月1日累計有2460起梅毒確診案例，感染人數正在以跟去年同樣的速度持續飆漲中。在2460名感染患者中，男性為20歲至50多歲，女性則大多為20多歲。

在感染者中，有部分患者是因不知道與不固定性伴侶發生性行為算危險性行為而感染，也有患者是已經感染梅毒數年，但是直到今年檢測才得知病情。

東京都保健醫療局的傳染病對策調整擔當部長西塚至指出，「近3年來梅毒感染者人數不斷創下歷史新高，持續增加。有人感染梅毒後較少出現明顯症狀，甚至有些人是無症狀。」

即使是在沒有出現症狀的情況下，感染梅毒後的患者仍具傳染力，因此有許多患者是在不知情的情況下傳給性伴侶，或是病情持續惡化直到危及生命時才確診。

東京都強調，只要到保健所都可以接受梅毒檢查，而都政府也在新宿、多摩地區設置檢查與諮詢室，如有需要可以匿名且免費接受梅毒檢測。其中新宿區的檢查諮詢室24小時開放網路預約，周六與周日也接受檢查。

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