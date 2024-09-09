小草喊「搶救台灣曼德拉」　許美華批別拿XX比雞腿

▲柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，民眾黨立委吳春城直指柯很清楚是遭政治播害，並曾說要當「台灣曼德拉」，關多久都沒關係。這番言論讓科技專家許美華看得相當傻言，直白點出曼德拉與柯文哲的不同，「不是坐過牢的政治人物都叫曼德拉好嗎」，要小草不要污辱曼德拉。

許美華在臉書發文，「幫小草上課：請不要污辱曼德拉！」她說不是所有坐過牢的政治人物都可以被叫曼德拉，事實上曼德拉之所以舉世聞名，是因為人家為了爭取黑人人權、反對種族隔離，因此被關押長達26年半，出獄後當南非總統，「不但沒有報復白人，反而主導黑白調解、協商，推動南非多元族群民主。」

▲小草支持阿北。（圖／記者周宸亘攝）



曼德拉直至今日仍是南非人心中最偉大的南非人，連南非出生的好萊塢女星莎莉賽隆拿到奧斯卡獎後，回到南非見曼德拉時都激動落淚，因為曼德拉之於南非人，就是國人最崇敬感念的道德者。

反觀柯文哲，許美華對小草說，「你家阿北是貪污被調查，對任何人權議題都不關心，還要台灣跟毫無人權的中共「兩岸一家親」，還說「西藏自焚造成中共困難」⋯」等各種反民主反人權的話。

許美華表示，聽起來小草們應該都不清楚曼德拉的事蹟，其實只要搜尋一下就知道，「不要拿XX比雞腿，這樣真的很丟臉！」

民眾黨立委吳春城8日在濟南路前致詞時稱，柯案是政治迫害，柯文哲非常清楚，並且曾說要當「台灣的曼德拉」，準備長期抗戰、關多久都沒關係，「『阿北』做鬼也要把你拉下台！」

