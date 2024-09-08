呼籲民眾黨團結！蔡壁如：找回創黨初心　如小草般韌性挺過風雨

▲蔡壁如出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，活動進行到一半時，民眾黨創黨之母、前立委蔡壁如也抵達現場，上台時表示，只要找回創黨初心，就會有小草般的韌性，挺過這場風雨。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動在晚間8時30分左右落幕。

蔡壁如約於晚間6時20分左右抵達座位區，吸引不少支持者的目光與力挺，並且喊「加油」等言論。而到了秘書長周榆修上台致詞時，周則邀請蔡壁如一同到台上發表演講。

蔡壁如表示，疾風知勁草，只要找回創黨初心，就會有小草般的韌性，挺過這場風雨，台灣人民已經用選票決定了第三勢力存在的價值，相信台灣要進步，就不能倒退回去「只問藍綠，沒有是非」的過去。

蔡壁如提及，做得不好的一定深刻反省、檢討和改進，因為民眾黨知道台灣的前途、人民的未來，民眾黨責無旁貸，「走在新政治的路上，我們都有責任，重建人民對政治人物的信任！」

蔡壁如指出，自己站在這呼籲民眾黨團結，也謝謝小草支持的力量，「讓我們團結一心，我們也要回應『阿北（柯文哲）』的交待，好好生活，在各個崗位扮好自己的角色，做好自己的事，就是對主席最大的支持。最後我們一起為主席集氣，盼望主席身體健康，一切平安，順利釐清司法問題」。