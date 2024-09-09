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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上萬小草匯聚成「台灣的形狀」！加油聲響徹夜空　民眾黨致謝

▲▼民眾黨支持者在濟南路聚集，排成台灣的形狀。（圖／翻攝臉書／台灣民眾黨）

▲民眾黨支持者在濟南路聚集，排成台灣的形狀。（圖／翻攝臉書／台灣民眾黨）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，目前人在台北看守所裡，民眾黨對此發起活動，呼籲支持者站上街頭。8日晚間活動結束後，民眾黨在臉書上分享，上萬人的加油聲響徹夜空，且人潮在濟南路匯聚成台灣的形狀，謝謝各位關心、捍衛台灣司法正義及公平正義的朋友，「台灣一定會因為有我們，而變得更好！」

以下為民眾黨臉書全文：

9/8，這個夜晚，濟南路被點亮，#人潮匯聚成台灣的形狀。

上萬人的加油聲響徹夜空，線上數十萬人的留言火熱且懇切。

▲▼民眾黨支持者在濟南路聚集，排成台灣的形狀。（圖／翻攝臉書／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨支持者在濟南路聚集，排成台灣的形狀。（圖／翻攝臉書／台灣民眾黨）

▲▼民眾黨支持者在濟南路聚集，排成台灣的形狀。（圖／翻攝臉書／台灣民眾黨）

他們都為了台灣的司法正義站出來！
為了台灣的公平正義而毫不畏懼！

三十年前，人們出來反對中國國民黨的黨國體制。
三十年後，人們再次出來對抗民進黨的新黨國體制。

執政黨利用司法拘禁了民眾黨主席 柯文哲 的身體，用媒體抹殺了他的人格，但是無法束縛他的自由意志，更無法束縛人民對於公平正義的渴望。

所有的夥伴，即便風雨不斷，但是一定要挺直腰桿！我們不怕風不怕雨，不畏強權與迫害，立志要長高，因為小草實在是不小。千萬不要灰心，也別喪志。今天無論是在現場，還是在網路上的人，永遠要為出於本心，勇於發聲的自己而感到自豪。

台灣民眾黨　感謝，所有關心並捍衛台灣的司法正義和公平正義的朋友。我們懷抱希望，肩並肩、手牽手，一起努力，絕不放棄。台灣一定會因為有我們，而變得更好！

心存善念，盡力而為。

 
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