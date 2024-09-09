▲昔日被狂打5大案，郝龍斌拒上節目談柯文哲，背後原因曝光。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案被羈押禁見後，相關話題火速成為各大新聞、政論節目的討論主題。雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，曾經被柯文哲狂大五大案的前台北市長郝龍斌近日收到許多談話性節目邀請，但是都被郝龍斌婉拒了，原因是郝龍斌認為司法已在處理「柯現在很慘了，落井下石不厚道」。

盛治仁7日在臉書表示，認識他的人都知道，他從柯文哲從政不久，就因為對方的說話方式、沒有政策、不負責任等特質不喜歡對方，如今柯文哲涉案已在司法審理中且已被羈押，怎麼還有一堆含沙射影、缺乏證據的事情在媒體不斷散布或抹黑，「可怕的是這些訊息檢方也不能證實或否認，就會造成很大傷害。這部分我是堅決反對的」。

盛治仁指出，他講這些話不是為了柯文哲，而是為了台灣的司法和民主，對於鄭文燦的標準也應該一樣，只要是沒有參與實際審判全盤閱卷的人，其實都無法掌握全面的狀況，要評論絕對可以，但不管是支持或反對的一方，都要根據已知的事實去評論。

他說，「等到起訴書和判決書完整呈現時，全國都可以也應該好好檢視內容，應該有的評論、辯論和街頭抗議都應該在那個時候全面交鋒，不允許冤枉好人或錯放壞蛋」。

他也提到，他近日餐敘碰到前台北市長郝龍斌，得知有許多談話性節目最近都在邀請郝龍斌上節目聊柯文哲，「身為被柯文哲誣衊有五大弊案的前任市長，這是博眼球和報仇的最好機會，但郝龍斌婉拒了」、「原因很簡單，司法已經在辦，柯現在也很慘了，落井下石不厚道。可惜台灣政壇不欣賞也不需要厚道的人」。