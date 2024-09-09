上街挺柯文哲！小草信心仍在　曝心聲「等阿北出來」

▲民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，上銬畫面震撼政壇，支持者是否也因此動搖，讓小草不再是小草，成為關注焦點。民眾黨8日晚間舉行「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼街講第一站，除了聲援柯文哲，也試圖穩住支持者。記者實際觀察，抗議人潮擠滿濟南路，雖民眾黨有動員，但氣氛激昂，不少人都強調，相信柯文哲，會繼續等待「阿北」出來。

民眾黨8日晚間活動，根據主辦單位宣布，現場聚集超過一萬名支持者，椅子都已坐滿，舞台後方的群眾則席地而坐，而在現場也發現許多年輕人站出來，或有人攜家帶眷前往。

有民眾表示，自己會參加這次活動，是因為感覺從媒體只能看到片面的聲音，所以想來看看實際狀況，他相信柯文哲是清白的，認為有一點政治迫害的感覺，主要覺得程序有問題。

該民眾說，觀察從柯文哲當台北市長後，他在財政上面替台北市還債還很多，這樣的人格不太可能會有貪污圖利的問題，市政可以還債不是一天能造成的，一定是日積月累的，才能讓城市財政狀況正常，「我會等阿北出來」。

另外一名民眾則說，覺得柯文哲的案子程序上有問題， 他選擇相信柯文哲，是因為他從以前講的跟他做的是對的上，不像藍綠，也不講官話，所以相信他。

至於未來柯文哲若真被定罪，是否會繼續支持民眾黨，該民眾則表示，他會想看柯文哲的罪名，如果真的有拿錢，將慢慢會觀察其他人、民眾黨，但像藍綠有騙過人民，他也很難將支持流過去。

不過，在人潮中並非全是支持者，有年輕群眾向記者表示，自己在自己的社群平台有向大眾解釋容積率問題，希望讓更多人能明白，這次前來則是想來聽聽現場不同聲音。