林保署南投分署公私協力滅小花蔓澤蘭　縣民移除每公斤可領7元

▲林業保育署南投分署發起公私協力拔除小花蔓澤蘭活動。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業及自然保育署南投分署為強化小花蔓澤蘭、香澤蘭等外來入侵植物防治作為，9月7日會同多個公私單位共同舉行小花蔓澤蘭及香澤蘭防治拔除活動，現場共移除近250公斤的小花蔓澤蘭，並提供100組小花蔓澤蘭薰香，讓民眾DIY製作驅蚊利器。

「蝶舞・蔓不舞-防治外來入侵種植物」防治宣導活動前天於水里鄉水火同源停車處登場，臺大實驗林管理處、南投縣政府、永興村牛轀轆社區發展協會、永興國小師生及社區居民協辦或參與；永興國小學生除以武術表演「武藝群英會」拉起序幕，接著以活潑生動的故事劇表演，介紹認識入侵植物小花蔓澤蘭及其防治移除方法，以回復自然美麗的家園，南投分署除舉辦趣味性的拔蔓比賽，也安排民眾實際體驗拔除小花蔓澤蘭後，以其廢棄植株加工再利用的薰香DIY操作。

南投分署提醒，小花蔓澤蘭及香澤蘭全年收購點分別位於南投（該分署土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站）、彰化（該分署田中分站）、雲林（該分署林內分站）3縣轄內，每週一上午9時至11時30分辦理收購，收購金額為每公斤5元；另設籍南投縣者檢具身分證證明，可加碼領取縣政府每公斤2元收購金。

南投分署長李政賢表示，小花蔓澤蘭在每年8、9月開花前是最佳移除時節，籲請民眾如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，即連根拔起並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，一起遏止外來入侵種對生態的威脅。