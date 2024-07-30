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颱風前移除高風險樹木　專業護樹與民眾安全並重

▲為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免誤傷民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免誤傷民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，經評估有27株有安全疑慮，於凱米颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免強勢風雨造成樹木倒伏誤傷民眾。

工務局強調，這7株南洋杉經由專家透過年輪檢測判定約40年樹齡，並未如外界聲稱近100年樹齡，該批南洋杉確實染病嚴重，經判定恐無法抵擋強風豪雨侵襲，恐有倒伏之虞，工務局在凱米颱風侵台前進行移除，並無不當。

▲為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免誤傷民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，為確保南門公園內的樹木健康，兼顧大南門國定古蹟與民眾安全，優先選定靠近古蹟與人行道的樹木共計236株，委託專業樹木檢測團隊，展開樹木健檢工作。經儀器檢測判斷有28株具高風險性，其中7株小葉南洋杉外觀樹冠幅有異常縮減情形，健康活力判為嚴重衰退程度。從樹幹觀察確認有不同時間流出之樹脂殘留，經應力波檢測內及電子阻抗圖譜儀檢測(ERT)樹幹心材強度明顯下降。

工務局進一步說明，執行樹木移除作業過程，經採樣檢測發現樹幹剖面受到細菌性水木(wet wood)腸桿菌屬(Enterobacter)細菌水浸潤，持續擴大恐致木材腐朽而失去機械支撐力；再者，受感染之木材組織包覆在樹幹中心，感染後不易防治，尤其白蟻侵蝕後更有隨時倒伏危機，應予以移除確保民眾及古蹟安全。

▲為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免誤傷民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局強調，珍貴老樹是市府長期重視的無形資產，除配合季節適當修剪維護及檢視健康狀況、病蟲害加強防護，遇特殊狀況立即通報農業局，派專業樹木專家即刻處置。

▲為維護台南市南門公園內的古蹟與民眾及行人的安全，工務局委託專業團隊進行公園內的樹木健檢，颱風前夕將7株染病且具高度安全疑慮的小葉南洋杉移除，避免誤傷民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為深化護樹觀念，每年舉辦樹木修剪教育訓練，期待更多民眾加入「護樹使者」行列，永續台南市綠色健康城市願景，然而，體質不良或生病的樹木無預期倒伏，可能會危及民眾生命安全，為防範未然造成死傷，必須於颱風前進行移除作業，同時也持續針對有安全疑慮樹木進行樹冠修剪或改植其他適合樹種，以維護民眾生命及市容環境安全。

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