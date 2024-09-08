新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義　盼台灣是正常國家可以更好

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，民眾黨也播放一段尚未對外公布的柯文哲預錄影片，柯文哲說，自己深深感受到台灣社會最嚴重問題，就是司法程序缺乏正義，希望司法有基本公正，也希望台灣是正常國家，可以更好。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

▼民眾黨主席柯文哲預錄影片。（圖／民眾黨提供）

當活動進入尾聲，「館長」陳之漢和民眾黨立委黃國昌致詞結束後，民眾黨播放一段尚未公開的柯文哲影片，是柯文哲於9月5日上午8時50分準備出發到北院前錄製。

柯文哲於影片中表示，「上週我的家被搜索，然後被逮捕，檢察官要扣押我，到後來無保請回，其實這幾天台灣發生太多事情，我深深感受到，台灣社會目前最嚴重問題就是司法的程序缺乏正義。」

柯文哲提及，太多人透過媒體在放話，理論上應該是在野黨監督執政黨，不過現在是執政黨在監督在野黨，「那最麻煩的，司法跟媒體已經變成政治工具。」

最後，柯文哲強調，「我希望司法有基本的公正，我也希望台灣是一個正常的國家，希望台灣可以更好，這是我們要繼續努力的。」而影片最終也浮出「希望柯P回來和我們站在一起」字眼。