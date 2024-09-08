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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／檢廉搜索拒應門？陳佩琪爆：柯文哲在洗澡上大號　手機轉靜音

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者抗議司法不公，柯文哲妻子陳佩琪透露，柯文哲被控檢廉上門時不開門、滅證，但其實是在廁所洗澡、上大號，然後可能是為了睡覺，所以把手機轉靜音。

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳佩琪出席民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，下同）

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動在晚間8時30分左右落幕。

陳佩琪上台致詞不久後開始哽咽，提及柯文哲被羈押的理由，有一個是稱柯在檢調早上搜索時「不開門」，但其實是因為自己最近都沒住在家裡，否則門口都是大批媒體，讓她無法準時出門上班，所以住在旅館裡面。

陳佩琪指出，當天自己接到電話稱「柯文哲不開門」，自己就從旅館回到住宅，「他在滅什麼證？他在廁所裡面洗澡、大號，他沒有接到電話，但電話真的可能是為了睡覺轉靜音，這就是他拒不開門、意圖滅證，所以要收押禁見的理由。」

陳佩琪說，自己當天從後門進入，有一批人跟著她上去，但另外還有一批人站在前門等比較久，且不知道同事已經上去柯家，就自稱等了1個小時、柯文哲在滅證，所以要羈押柯文哲，「這就是事情的原委。」

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）

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