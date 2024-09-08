快訊／最不平靜一週　陳佩琪哭了：第一次無法知道柯文哲睡得好不好

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送土城台北看守所；民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，最後壓軸是柯文哲妻子陳佩琪到場，與柯文哲胞妹柯美蘭一同上台，哽咽提及自己與柯文哲結婚33年多，第一次無法知道柯晚上過得好不好、睡得好不好，而柯美蘭則趕緊攬住陳的腰部安慰。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動在晚間8時30分左右落幕。

▲陳佩琪、柯美蘭。（圖／記者周宸亘攝，下同）

陳佩琪與柯美蘭上台時先是一鞠躬，表示經歷了一個人生最不平靜的一週，「我的傷心、難過，到最後變成憤怒，我跟我先生結婚33年多，我第一次沒有辦法能夠知道他晚上過得好不好、睡得好不好，我沒辦法再知道他的近況。」陳佩琪話說到一半，開始有些哽咽，一旁的柯美蘭則趕緊摟著陳佩琪的腰部。

陳佩琪形容，自己常常形容柯文哲好像是「第四個小孩」、「老小孩」，因為自己一向都在處理柯文哲生活點滴，還記得柯文哲當醫生、市長時，自己每天早上也會7點起床幫忙準備早餐，其早餐都是豆漿牛奶加上素包子、蔥油餅，接著就送柯文哲出門。

陳佩琪指出，柯文哲當醫生的時候，會騎著一個腳踏車來回中山南路，當市長後坐公車，當黨主席則因黨部在旁邊，所以直接走路；而柯文哲對生活衣著方面，常常說「佩琪你千萬不要給我買衣服，這幾件我都夠穿了，衣服都穿不破」。

陳佩琪說，「我真的不知道，以他對於生活這種的淡薄程度，竟然有人把他當市長時幫台北市民做重大的政策，講成圖利別人、犯貪污罪，以他這種生活要求，會是這種圖利跟貪污罪的人嗎？」