寫信挺民眾黨！「過來人」徐巧芯喊：要活得更好　才有力氣面對挑戰

▲民眾黨「集結！為台灣的司法正義站出來！」公民怒吼第一站。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨8日晚間集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，外界好奇會不會有藍營人士到場。民眾黨台北市議員黃瀞瑩代國民黨立委徐巧芯發表聲明，徐稱自己也曾經歷過檢調司法放不實消息、特定帶風向扭曲的媒體作戰，並喊話民眾黨與其支持者要好好保重，「讓自己活得更好，才是對他們最大的報復」。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

黃瀞瑩開場先轉述徐巧芯的聲明，徐表示，「跟對外放話不實消息的檢調司法，以及特定帶風向扭曲的媒體作戰，是一條很漫長也很痛苦，經常帶著憤慨卻無能為力的路。我曾經經歷過，無論是當時擔任馬英九前總統的發言人，或者我自己遇到週刊利用時間差扭曲事實，受害者繁多，我自己就連目前也是其一，但我知道今天不說話，明天又會有更多受害者」。

徐巧芯聲明指出，「我們都期待司法公正，但曾幾何時的『偵查不公開』已經變成『偵查大公開』，而且還扭曲、向特定媒體不實的『亂公開』。雖然這想法已經過於天真，但仍然期待司法勿枉勿縱，給社會大眾一個真相。」

徐巧芯稱，「在這條持續在現在以及可見的未來，被扭曲給特定媒體放話，進而不斷出現錯誤爆料，乃至於遭受側翼極盡所能的霸凌民眾黨以其支持者的路上，請你們一定要好好保重，只有讓自己活得更好，才是對他們最大的報復。以過來人的身分鼓勵大家，一定要把自己活得好好的，才有力氣面對接下來的挑戰」。

最後，徐巧芯強調，「至於我們會在國會繼續監督、奮戰，團結一致面對執政巨獸，盡可能還給台灣一個公平的司法與政治環境」。

★未經判決確定，應視為無罪。