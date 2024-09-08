LIVE／聲援柯文哲！民眾黨集結濟南路「怒吼」　館長、陳佩琪將出席

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北院裁定羈押禁見，民眾黨宣布要召集民眾抗議司法濫權，第一站是8日晚間在立法院的濟南路上；據了解，網紅「館長」陳之漢、柯妻陳佩琪都將到場，且緊急應變小組召集人黃國昌稱，與會者身份不僅限於民眾黨黨公職，引發外界好奇是否有國民黨人士，將成為該活動一大亮點，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民眾黨緊急應變小組8日上午在中央黨部舉辦公民怒吼第一站行前記者會，黃國昌表示，民眾黨今晚在台北市濟南路發起集結，為台灣司法正義站出來活動，民眾黨上下一心共同參與，「今晚只是起點，絕對不是終點」。

▲檢調偵辦京華城案，北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

身為「地主」的張志豪也呼籲，所有支持者要冷靜以對，因為聽說會有人冒用支持者身份在現場擾亂，若大家遇到挑釁行為，得保持冷靜、不要被挑釁，立刻跟工作人員或警察回報。

被問到會不會邀請國民黨人士與會？黃國昌僅說，今晚活動有非常多各界好友都會參與，身份不只限於民眾黨黨公職，相信今晚會看到各界好友，不僅聲援柯文哲捍衛自己清白，也會支持民眾黨要求恢復台灣司法正義、公平正義的呼聲。

根據民眾黨流程，整場活動於下午5時30分開放進場，晚間6時30分正式開始，先進行大合唱，接著陸續找黨內縣市議員、立委、黨公職等上台開講；此外，約於晚間7時5分、晚間8時左右會各自有一位「神秘嘉賓」登場，外界關注會不會是國民黨人士。

另外，活動尾聲也將找館長與黃國昌同台開講，壓軸則是陳佩琪本人，活動預計在晚間8時30分左右落幕。

▼柯妻陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）